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«Мирандес» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч испанской Сегунды (26.11.2021)

25 ноября 2021, 17:19

«Мирандес» сыграет против «Реал Овьедо» в рамках 18-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Испания. Сегунда 2021/2022
Мирандес
Реал Овьедо
1 : 1
завершен
26 ноября 2021, 23:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.143.032.64
Мелбет 2.99 3.09 2.49
1XBET 2.93 3.24 2.50
BetBoom 3.12 3.12 2.42

Ставки букмекеров

«Реал Овьедо» является фаворитом грядущего противостояния. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.95 и на победу «Мирандеса» по 2.90.

Дополнительная ставка на поединок — «тотал забитых мячей больше 2.5», по коэффициенту 2.50.

Форма команд

В этом сезоне «Мирандес» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива 19 баллов. Команда выиграла пять поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в восьми матчах. У «Мирандеса» 24 забитых и 28 пропущенных мячей. В последних матчах клуб не смог обыграть «Фуэнлабраду», а также проиграл «Уэске» и уступил «Вальядолиду».

«Реал Овьедо» в этом сезоне находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе коллектива 24 пункта. Команда выиграла пять поединков, девять раз играла вничью и проиграла в трех матчах. Всего у «Реал Овьедо» 18 забитых и 15 пропущенных мячей. В последних матчах команда выиграла «Аморебьету», а также сыграла вничью с «Леганесом» и «Лас-Пальмасом».

Информация для ставок

  • «Реал Овьедо» не проигрывает три поединка подряд
  • «Мирандес» не может выиграть три матча подряд
  • У «Реал Овьедо» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют. За это дают коэффициент 2.05. В последних матчах оба испанских клуба часто забивают, в очной встрече они совершенно точно не уйдут с поля без забитого мяча. Фаворитом игры являются гости, которые находятся в хорошей форме.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.89 1.56 2.53
Мелбет 1.57 2.37
1XBET 1.09 6.93
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Все комментарии
Gahi
Gahi
26 ноября в 00:26
В этом матче скорее всего ожидается что обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
25 ноября в 17:22
Много голов в матче не будет Тм 2,5
6s6pjxypqren
6s6pjxypqren
25 ноября в 17:22
Футбольный клуб Мирандес (Миранда де Эбро) одержит победу.
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