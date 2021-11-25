«Мирандес» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч испанской Сегунды (26.11.2021)

«Мирандес» сыграет против «Реал Овьедо» в рамках 18-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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1 : 1
завершен
26 ноября 2021, 23:00
пятница
Ставки букмекеров
«Реал Овьедо» является фаворитом грядущего противостояния. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.95 и на победу «Мирандеса» по 2.90.
Дополнительная ставка на поединок — «тотал забитых мячей больше 2.5», по коэффициенту 2.50.
Форма команд
В этом сезоне «Мирандес» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива 19 баллов. Команда выиграла пять поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в восьми матчах. У «Мирандеса» 24 забитых и 28 пропущенных мячей. В последних матчах клуб не смог обыграть «Фуэнлабраду», а также проиграл «Уэске» и уступил «Вальядолиду».
«Реал Овьедо» в этом сезоне находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе коллектива 24 пункта. Команда выиграла пять поединков, девять раз играла вничью и проиграла в трех матчах. Всего у «Реал Овьедо» 18 забитых и 15 пропущенных мячей. В последних матчах команда выиграла «Аморебьету», а также сыграла вничью с «Леганесом» и «Лас-Пальмасом».
Информация для ставок
- «Реал Овьедо» не проигрывает три поединка подряд
- «Мирандес» не может выиграть три матча подряд
- У «Реал Овьедо» три забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют. За это дают коэффициент 2.05. В последних матчах оба испанских клуба часто забивают, в очной встрече они совершенно точно не уйдут с поля без забитого мяча. Фаворитом игры являются гости, которые находятся в хорошей форме.