«Мольде» — «Гранада». Прогноз на матч Лиги Европы (18.03.2021)

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вчера, 08:11

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Мольде» сыграет дома с «Гранадой». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Гранаду» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.41. Победа «Мольде» оценивается в 2.95, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры предлагают ставку 1.98 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88. Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 1.77.

Форма команд

«Гранада» проводит отличный сезон, дошла до 1/8 финала турнира, являясь новичком Лиги Европы, и имеет все шансы на продолжение борьбы, так как первый матч с «Мольде» завершился победой испанцев (2:0). В Ла Лиге коллектив идет на восьмом месте и имеет теоретические шансы на попадание в Лигу Европы на следующий сезон. В прошлом туре Примеры «Гранада» обыграла «Реал Сосьедад» (1:0), а до этого уступила «Атлетику» (1:2).

«Мольде» из официальных матчей сыграл только в Лиге Европы, так как чемпионат Норвегии еще не начался. На прошлой стадии Лиги Европы «Мольде» прошел «Хоффенхайм» (2:0, 3:3).

Информация для ставок

«Мольде» проиграл два матча из последних девяти официальных встреч

«Гранада» выиграла четыре матча из последних десяти во всех турнирах

«Мольде» проиграл лишь один матч на своем поле из последних восьми

В четырех последних матчах «Гранады» на выезде сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Мольде» уже достиг отличного результата для клуба своего уровня, и, скорее всего, команде не удастся отыграть два мяча у испанцев. Ожидаем, что хозяева будут раскрываться и могут пропустить еще. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.41.