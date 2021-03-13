«Монако» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (14.03.2021)

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вчера, 17:52

«Монако» сыграет против «Лилля» в рамках 29-го тура Лиги 1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч во Франции.

Ставки букмекеров

«Монако» — фаворит этого поединка. На победу клуба из княжества можно поставить по коэффициенту 2.40. На победу «Лилля» предлагается коэффициент 3.10, а на ничейный исход — 3.20.

Форма команд

«Монако» расцвел под руководством Нико Ковача. Клуб расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 55 пунктов. У клуба из княжества 17 побед, четыре ничьих и семь поражений.

«Лилль» неожиданно вспомнил былые времена и удивляет всю Лигу 1. Клуб расположился на первой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 62 пункта и опережает идущий на второй строчке ПСЖ на два очка. В последних матчах «Лилль» очень хорош, он находится в прекрасной форме.

Информация для ставок

● «Лилль» не проиграл ни в одном из последних пяти матчей

● «Монако» проиграл в одном поединке из последних пяти

● «Лилль» выиграл девять гостевых матчей из 13 в нынешнем сезоне

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе забьют и «Монако» не проиграет по коэффициенту 2.30.

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