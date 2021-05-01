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«Монако» — «Лион». Прогноз на матч чемпионата Франции (02.05.2021)

вчера, 07:50

«Монако» примет у себя «Лион» в рамках 35-го тура Лиги 1. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.782.95
Лига Ставок 2.38 3.60 2.95
Фонбет 2.35 3.60 2.90
Мелбет 2.41 3.62 3.08
1XBET 2.41 3.62 3.08
BetBoom 2.41 3.72 2.86

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Монако» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.33. Победа «Лиона» оценивается в 3.2, а ничейный исход представлен коэффициентом 3.64.

Также букмекер считает, что команды результативно сыграют в атаке. Ставки на ТБ (2,5) идут в линии по коэффициенту 1.8, ТМ (2,5) – 2.12.

Форма команд

«Монако» находится в превосходной форме. Команда выиграла пять последних матчей в чемпионате Франции с общим счетом 15:0, а последней жертвой монегасков стал «Анже» (1:0). Также команда Нико Ковача пробилась в полуфинал Кубка Франции, уверенно обыграв в гостях «Лион» (2:0). В турнирной таблице Лиги 1 княжеский клуб идет на третьем месте, отставая от лидирующего «Лилля» на два очка.

«Лион» выпал из первой тройки чемпионата из-за неудачных результатов в матчах с командами из верхней части таблицы. В последних пяти турах помимо двух побед «ткачи» проиграли ПСЖ (2:4) и «Лиллю» (2:3), а также поделили очки с «Лансом». В предстоящей игре гостей устроит только победа. Этот результат позволит «Лиону» остаться в чемпионской гонке и повысить шансы на путевку в Лигу чемпионов.

Информация для ставок

  • В 17 прошлых матчах Лиги 1 «Монако» одержал 14 побед
  • «Монако» не пропускал в 6 прошлых матчах чемпионата
  • «Лион» не проигрывал в 15 прошлых выездных поединках Лиги 1

Прогноз

Совсем недавно «Монако» огорчил «Лион» в Кубке Франции, но на этот матч «ткачи» выйдут с абсолютно другим настроем. Учитывая, каким атакующим потенциалом располагают команды, а также их мотивацию, предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да» с коэффициентом 1.68 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.64 1.88 2.04
Лига Ставок 2.25 1.65 1.78 2.04
Мелбет 2.38 1.68
1XBET 3.76 1.27 2.40 1.67 1.84 1.94
BetBoom 3.63 1.31 2.23 1.69 1.76 2.13
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shlomo
shlomo
вчера в 07:53
Возможен ничейный результат
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