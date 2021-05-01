«Монако» — «Лион». Прогноз на матч чемпионата Франции (02.05.2021)

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вчера, 07:50

«Монако» примет у себя «Лион» в рамках 35-го тура Лиги 1. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Монако» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.33. Победа «Лиона» оценивается в 3.2, а ничейный исход представлен коэффициентом 3.64.

Также букмекер считает, что команды результативно сыграют в атаке. Ставки на ТБ (2,5) идут в линии по коэффициенту 1.8, ТМ (2,5) – 2.12.

Форма команд

«Монако» находится в превосходной форме. Команда выиграла пять последних матчей в чемпионате Франции с общим счетом 15:0, а последней жертвой монегасков стал «Анже» (1:0). Также команда Нико Ковача пробилась в полуфинал Кубка Франции, уверенно обыграв в гостях «Лион» (2:0). В турнирной таблице Лиги 1 княжеский клуб идет на третьем месте, отставая от лидирующего «Лилля» на два очка.

«Лион» выпал из первой тройки чемпионата из-за неудачных результатов в матчах с командами из верхней части таблицы. В последних пяти турах помимо двух побед «ткачи» проиграли ПСЖ (2:4) и «Лиллю» (2:3), а также поделили очки с «Лансом». В предстоящей игре гостей устроит только победа. Этот результат позволит «Лиону» остаться в чемпионской гонке и повысить шансы на путевку в Лигу чемпионов.

Информация для ставок

В 17 прошлых матчах Лиги 1 «Монако» одержал 14 побед

«Монако» не пропускал в 6 прошлых матчах чемпионата

«Лион» не проигрывал в 15 прошлых выездных поединках Лиги 1

Прогноз

Совсем недавно «Монако» огорчил «Лион» в Кубке Франции, но на этот матч «ткачи» выйдут с абсолютно другим настроем. Учитывая, каким атакующим потенциалом располагают команды, а также их мотивацию, предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да» с коэффициентом 1.68 в БК Мелбет.