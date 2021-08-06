«Морейренсе» — «Бенфика»: прогноз на матч чемпионата Португалии (07.08.2021)

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вчера, 21:19

В стартовом туре чемпионата Португалии «Морейренсе» примет на домашней арене «Бенфику».

Ставки букмекеров

Статус очевидного фаворита в этой игре на себе примеряют гости. Букмекерская контора Бетсити предлагает сыграть победу «Бенфики» по коэффициенту 1.44, а шансы «Морейренсе» одержать викторию оцениваются в 6.90. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.75.

Аналитики букмекера также считают, что в предстоящем матче будет забито минимум три гола. Исход ТБ (2,5) идет по коэффициенту 1.64, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Прошлый сезон португальского чемпионата «Морейренсе» провел на привычном для себя уровне. Команда не претендовала на место в зоне еврокубков, но и борьбу за выживание не вела. Клуб финишировал на восьмой строчке рейтинга, набрав в общей сложности 43 балла.

«Бенфика», которая недавно подписала украинского игрока, много очков растеряла по ходу прошлого сезона, но на финише чемпионата коллектив из Лиссабона сильно прибавил. Это позволило «орлам» взять итоговое третье место, которое дает право сыграть в квалификации ЛЧ .

В первом матче отборочного турнира против «Спартака» португальский клуб добился убедительной победы в гостях (2:0).

Информация для ставок

• «Бенфика» побеждала в 3 прошлых матчах чемпионата с проходом ставки ТБ (2,5)

• «Морейренсе» проиграл в 4 из 5 последних домашних поединков против «Бенфики»

• «Бенфика» не проигрывала «Морейренсе» в 5 матчах подряд – 3 победы и 2 ничьи

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