«Мура» — «Лудогорец». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (21.07.2021)

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вчера, 22:35

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов подарит нам игру «Муры» и «Лудогорца». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются гости. Поставить на победу «Лудогорца» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет. Взять ничью можно по 3.4, а загрузить на победу хозяев можно по коэффициенту 8.6.

Также в линии букмекеры предлагают 2.27 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 также по коэффициенту 1.63. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.11.

Форма команд

«Мура» уже прошла первый этап квалификации Лиги чемпионов, где смогла достаточно спокойно дважды обыграть «Шкендию 79», сначала (0:1) в гостях, а потом (5:0) дома. Также команда стартовала и в своем национальном чемпионате, где в первом туре потерпела сенсационное поражение на своем поле от «Табора» (0:3).

«Лудогорец» радует болельщиков результатами. В первом квалификационном раунде без особых проблем прошли «Шахтер» из Солигорска, обыграв его дважды по (1:0), а сезон в родной стране начали игрой за Суперкубок против ЦСКА , в которой добыли уверенную победу, разгромив соперника (4:0).

Информация для ставок

• «Мура» выиграла всего два поединка из последних восьми

• Выигрышная серия «Лудогорца» составляет четыре матча

• «Лудогорец» не пропускает в свои ворота четыре встречи подряд

Прогноз

«Лудогорец» команда более опытная и квалифицированная. На этой стадии квалификации явно останавливаться не намерены. Скорее всего, мы увидим здесь тотальное преимущество гостей и мячи в воротах «Муры», поэтому рекомендуем сделать ставку на победу «Лудогорца» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча Российской Премьер-Лиги.