«Мюнхен 1860» — «Карлсруэ». Прогноз на матч кубка Германии (18.01.2022)

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вчера, 11:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Карлсруэ». На победу команды можно поставить по за 2.28. На успех «Мюнхена 1860» коэффициент составляет 3, а ничейный исход поединка будет стоить по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Мюнхен 1860» уже несколько сезонов выступает в третьей лиге Германии и надеется по результатам сезона сменить прописку на вторую Бундеслигу. Команда занимает только восьмое место с 32 очками и отрыв от лидера составляет уже 15 очков. Стадия 1/8 кубка Германии является уже отличным результатом для клуба, но он имеет шанс пробиться еще дальше, если проведет аккуратный и дисциплинированный поединок. В двух последних матчах чемпионата «Мюнхен 1860» обыграл «Вехен» (3:2) и «Вюрцбургер Кикерс» (3:2).

«Карлсруэ» идет в середине таблицы второй Бундеслиги и редко проигрывает. Коллектив занимает 10 место с 26 очками и вряд ли сможет претендовать на повышение, однако в кубке Германии у него есть отличный шанс зайти далеко. Предстоящий мачт с представителем третьей лиги рассматривается только как победный, и чтобы этого достичь, необходимо исключить недооценку соперника. В прошлом туре «Карлсруэ» сыграл вничью с «Дармштадтом» (2:2), а немного ранее с тем же счетом разошелся миром с «Ганзой».

Информация для ставок

«Мюнхен 1860» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь последних матчей «Карлсруэ» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Четыре из последних шести встреч между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Карлсруэ» выиграл два последних поединка у «Мюнхен 1860»

Прогноз

«Карлсруэ» является более сильным и уверенным в себе коллективом и должен подтверждать в предстоящем матче свой статус фаворита. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.28 в букмекерской конторе Фонбет.