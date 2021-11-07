«Нант» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (07.11.2021)

«Нант» в 13-м туре чемпионата Франции сыграет на домашней арене против «Страсбура». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 7 ноября 2021 года.
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2 : 2
завершен
07 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки букмекеров
В линии букмекерской конторы Фонбет опубликованы такие ставки на основные исходы этой игры: победа «Нанта» идет по коэффициенту 2.48, ничья – 3.38, а победу «Страсбура» можно сыграть по котировке 3.06.
В линии результативности букмекеры отдают предпочтение низовому формату противостояния. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.74, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Нант» базируется на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков. «Канарейки» в текущем сезоне чемпионата оформили пять побед и две ничьи, потерпев пять поражений.
В предыдущем туре первенства «Нант» уступил на выезде «Монпелье» (0:2), тем самым оборвав серию из трех матчей без поражений. В ходе неё команда победила «Труа» (2:0) и «Клермон» (2:1), а также разделила очки с «Бордо» (1:1).
У «Страсбура» аналогичные показатели, но гости грядущего матча идут на седьмой строчке за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов. На минувших выходных команда успешно сыграла дома с «Лорьяном», разгромив соперника со счетом 4:0. Прежде «Страсбур» безуспешно выступил на поле «Ренна», потерпев фиаско с минимальным счетом.
Информация для ставок
- «Нант» побеждал в трех прошлых домашних матчах Лиги 1
- В трех предыдущих гостевых поединках «Страсбура» прошла ставка ТМ(2,5)
- «Нант» не забивал голы в трех последних домашних играх против «Страсбура»
Прогноз
В битве соседей по турнирной таблице мы не ожидаем большого количества голов и открытого футбола. В очных встречах «Нант» и «Страсбур» чаще играют в низовом формате. Рекомендуем ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.74 в БК Фонбет.
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