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«Наполи» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (21.02.2024)

вчера, 20:20
Наполи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение каталонскому клубу. Победу «Барселоны» можно взять по коэффициенту 2.6. Поверить в успех «Наполи» любой игрок может по коэффициенту 2.65. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Наполи» провалил нынешний сезон Серии А, однако в Лиге чемпионов совсем другой настрой и концентрация. У клуба серьезный соперник, однако и у него не все в порядке в обороне, поэтому на своем поле коллектив постарается воспользоваться огрехами испанского оппонента и добыть преимущество, что очень важно для домашней встречи. Два последних матча «Наполи» завершились ничьей с «Дженоа» (1:1) и поражением от «Милана» (0:1).

«Барселона» пропускает практически в каждом матче, однако большинство из них ей удается выигрывать с большим трудом. Команда не выходила два сезона подряд в плей-офф Лиги чемпионов и теперь она попытается добраться сразу до 1/8 финала, тем более что является фаворитом этого двухматчевого противостояния. В прошлом туре «Барселона» вырвала на последних минутах победу у «Сельты» (2:1), а ранее не смогла обыграть «Гранаду» (3:3).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Наполи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Барселона» выиграла шесть из десяти последних матчей на выезде
  • Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Барселона» выиграла пять из восьми последних матчей с «Наполи» при одном поражении

Прогноз

Предполагаем, что матч будет нерезультативным, а судьба противостояния перенесется на ответный поединок. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:26
Слишком уж сильно штормит обе команды этой пары. Поэтому в плане исхода как всё противостояния в целом, так и первый матч в частности - абсолютно непредсказуем. Куда качнётся чаша весов в данном итальяно-испанском соперничество - неизвестно. Поэтому самым оптимальным вариантом для ставки считаю "Обе забьют". При всех своих имеющихся проблемах, в составах и Наполи, и Барселоны есть личности, способные создать гол практически из ничего. А вот в обороне в этом сезоне, мягко говоря, надёжностью не впечатляют ни хозяева, ни гости предстоящей встречи. Мой прогноз - Обе забьют. Думаю, как минимум по разу соперники друг друга огорчат, а там уж дальше как пойдёт.
Гость
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