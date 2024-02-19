«Наполи» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (21.02.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение каталонскому клубу. Победу «Барселоны» можно взять по коэффициенту 2.6. Поверить в успех «Наполи» любой игрок может по коэффициенту 2.65. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.45.
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завтра, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Наполи» провалил нынешний сезон Серии А, однако в Лиге чемпионов совсем другой настрой и концентрация. У клуба серьезный соперник, однако и у него не все в порядке в обороне, поэтому на своем поле коллектив постарается воспользоваться огрехами испанского оппонента и добыть преимущество, что очень важно для домашней встречи. Два последних матча «Наполи» завершились ничьей с «Дженоа» (1:1) и поражением от «Милана» (0:1).
«Барселона» пропускает практически в каждом матче, однако большинство из них ей удается выигрывать с большим трудом. Команда не выходила два сезона подряд в плей-офф Лиги чемпионов и теперь она попытается добраться сразу до 1/8 финала, тем более что является фаворитом этого двухматчевого противостояния. В прошлом туре «Барселона» вырвала на последних минутах победу у «Сельты» (2:1), а ранее не смогла обыграть «Гранаду» (3:3).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Наполи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Барселона» выиграла шесть из десяти последних матчей на выезде
- Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Барселона» выиграла пять из восьми последних матчей с «Наполи» при одном поражении
Прогноз
Предполагаем, что матч будет нерезультативным, а судьба противостояния перенесется на ответный поединок. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.