«Наполи» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (21.02.2024)

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вчера, 20:20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение каталонскому клубу. Победу «Барселоны» можно взять по коэффициенту 2.6. Поверить в успех «Наполи» любой игрок может по коэффициенту 2.65. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Наполи» провалил нынешний сезон Серии А, однако в Лиге чемпионов совсем другой настрой и концентрация. У клуба серьезный соперник, однако и у него не все в порядке в обороне, поэтому на своем поле коллектив постарается воспользоваться огрехами испанского оппонента и добыть преимущество, что очень важно для домашней встречи. Два последних матча «Наполи» завершились ничьей с «Дженоа» (1:1) и поражением от «Милана» (0:1).

«Барселона» пропускает практически в каждом матче, однако большинство из них ей удается выигрывать с большим трудом. Команда не выходила два сезона подряд в плей-офф Лиги чемпионов и теперь она попытается добраться сразу до 1/8 финала, тем более что является фаворитом этого двухматчевого противостояния. В прошлом туре «Барселона» вырвала на последних минутах победу у «Сельты» (2:1), а ранее не смогла обыграть «Гранаду» (3:3).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Наполи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Барселона» выиграла шесть из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Барселона» выиграла пять из восьми последних матчей с «Наполи» при одном поражении

Прогноз

Предполагаем, что матч будет нерезультативным, а судьба противостояния перенесется на ответный поединок. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.