«Наполи» — «Унион». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.11.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение «Наполи» по коэффициенту 1.42. На победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок, игроки могут поставить по коэффициенту 8. Вероятность ничьи оценивается по 4.8.
|
- : -
сегодня, 20:45
На исход с большим количеством забитых мячей (ТБ 2.5) можно поставить по коэффициенту 1.77. Низовой тотал меньше 2.5 мячей стоит 2.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.
Форма команд
«Наполи» набрал шесть очков за три тура и является главным претендентом на выход из группы после «Реала». В случае победы в этой встрече чемпион Италии фактически обеспечит себе плей-офф. Во внутреннем первенстве дела у команды идут не так хорошо, ведь она располагается лишь на четвертом месте и уступает лидеру уже семь очков. Два последних матча «Наполи» завершились выездной победой над «Салернитаной» (2:0) и ничьей с «Миланом» (2:2).
«Унион» продолжает катиться вниз во всех турнирах и серия поражений клуба уже доходит до неприличной. Вероятнее всего, немецкий коллектив уже смирился с неудачами в Лиге Чемпионов и вряд ли сможет испраавить ситуацию в оставшихся поединках. Куда важнее для «Униона» на данный момент является исправление ошибок в чемпионате Германии, ведь коллектив проиграл в нем два последних матча «Айнтрахту» (0:3) и «Вердеру» (0:2).
Информация для ставок
- «Наполи» одержал шесть побед в десяти последних поединках
- «Унион» проиграл 12 последних матчей во всех турнирах
- Пять домашних матчей «Наполи» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Наполи» выглядит гораздо мощнее и увереннее, поэтому практически не вызывает сомнений в своей победе. Сделать ставку на успех хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.