«Наполи» — «Унион». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.11.2023)

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вчера, 19:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение «Наполи» по коэффициенту 1.42. На победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок, игроки могут поставить по коэффициенту 8. Вероятность ничьи оценивается по 4.8.

На исход с большим количеством забитых мячей ( ТБ 2.5) можно поставить по коэффициенту 1.77. Низовой тотал меньше 2.5 мячей стоит 2.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.

Форма команд

«Наполи» набрал шесть очков за три тура и является главным претендентом на выход из группы после «Реала». В случае победы в этой встрече чемпион Италии фактически обеспечит себе плей-офф. Во внутреннем первенстве дела у команды идут не так хорошо, ведь она располагается лишь на четвертом месте и уступает лидеру уже семь очков. Два последних матча «Наполи» завершились выездной победой над «Салернитаной» (2:0) и ничьей с «Миланом» (2:2).

«Унион» продолжает катиться вниз во всех турнирах и серия поражений клуба уже доходит до неприличной. Вероятнее всего, немецкий коллектив уже смирился с неудачами в Лиге Чемпионов и вряд ли сможет испраавить ситуацию в оставшихся поединках. Куда важнее для «Униона» на данный момент является исправление ошибок в чемпионате Германии, ведь коллектив проиграл в нем два последних матча «Айнтрахту» (0:3) и «Вердеру» (0:2).

Информация для ставок

«Наполи» одержал шесть побед в десяти последних поединках

«Унион» проиграл 12 последних матчей во всех турнирах

Пять домашних матчей «Наполи» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Наполи» выглядит гораздо мощнее и увереннее, поэтому практически не вызывает сомнений в своей победе. Сделать ставку на успех хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.