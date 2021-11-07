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«Наполи» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (07.11.2021)

07 ноября 2021, 09:44

В 12-м туре Серии А «Наполи» принимает дома «Верону». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Италия. Серия А 2021/2022
Наполи
Верона
1 : 1
завершен
07 ноября 2021, 20:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.425.157.92
Фонбет 1.45 4.70 7.00
Мелбет 1.44 4.88 8.40
1XBET 1.41 5.05 8.90
BetBoom 1.41 4.94 7.82

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Наполи», ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.4. Рискнуть на триумф гостей можно по 8.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.

Форма команд

«Наполи» проводит отличный сезон и лидирует в чемпионате Италии (31 пункт). «Милан» набрал такое же количество очков, однако уступает неаполитанцам по дополнительным показателям. В прошлом туре Серии А «Наполи» с трудом обыграл на выезде «Салернитану» (1:0), а ранее оказался сильнее «Болоньи».

В «Вероне» собрался крепкий и боеспособный коллектив, который уже успел испортить нервы грандам итальянского футбола. Команда редко проигрывает и стабильно набирает очки. В активе «Вероны» 15 баллов и восьмое место в турнирной таблице. В последних двух играх клуб обыграл «Ювентус» (2:1) и разошелся миром с «Удинезе» (1:1).

Информация для ставок

• «Наполи» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Верона» уступила три раза
• «Верона» не может одержать победу на выезде уже десять поединков
• «Наполи» выиграл семь из восьми домашних встреч с «Вероной»

Прогноз

«Наполи» постарается как можно дольше продлить победную серию в чемпионате. Рекомендуем сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1) по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.31 1.26 2.55 1.57 1.99 1.95
Мелбет 2.48 1.64
1XBET 2.44 1.53
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Все комментарии
xc48d3rdr56y
xc48d3rdr56y
07 ноября в 12:39
Футбольный клуб Наполи (Неаполь) одержит победу.
shlomo
shlomo
07 ноября в 10:04
Для Наполи будет тяжелый матч
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