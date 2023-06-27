«Насьональ» — «Метрополитанос». Прогноз на матч кубка Либертадорес (29.06.2023)

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вчера, 12:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.18. Победа «Метрополитаноса» оценивается по 16, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.8.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.25. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Насьональ» продолжает борьбу за выход в плей-офф кубка Либертадорес и все что ему нужно, это одержать победу на своем поле над абсолютным аутсайдером группы. Коллектив набрал восемь очков и отстает от первых двух конкурентов на 1 и 2 балла соответственно, которые сыграют между собой. Поэтому победа гарантирует хозяевам место в плей-офф. Два последних матча «Насьоналя» завершились поражением от «Ливерпуль» Монтевидео (0:3), а ранее разгромил «Мальдонадо» (4:0).

«Метрополитанос является представителем Венесуэлы и даже не может похвастаться набранными баллами. Коллектив будет доигрывать последний тур без особого энтузиазма и помешать своему сопернику набрать важные три балла будет очень сложно. В прошлых играх „Метрополитанос“ уступил на своем поле „Португезе“ и „Медельину“ с одинаковым счетом (0:1).

Информация для ставок

„Насьональ“ выиграл четыре из десяти последних поединков во всех турнирах

„Метрополитанос“ проиграл шесть из десяти последних выездных матчей

В матче первого круга „Насьональ“ обыграл на выезде „Метрополитанос“ со счетом (2:1)

Прогноз

„Насьональ“ имеет отличный шанс выйти в плей-офф и мало кто сомневается в победе клуба в шестом туре. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.