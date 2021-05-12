«НЕК Неймеген» — «Дордрехт». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (12.05.2021)

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сегодня, 01:12

«Неймеген» примет «Дордрехт» в рамках очередного тура первого дивизиона Нидерландов 12 мая. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе хозяев поля — коэффициент 1.19. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 6.60 и на «обе команды забьют» за 1.62.

Форма команд

«Неймеген» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 63 пункта. Всего в этом сезоне у команды 19 побед, шесть ничьих и 12 поражений. В последних играх «Неймеген» выглядит не лучшим образом, команда часто пропускает и теряет очки. Победа над «Дордрехтом» может помочь «Неймегену» взобраться на строчку выше.

«Дордрехт» — худшая команда лиги. Этот клуб набрал 27 пунктов и находится на последнем, 20-м месте в турнирной таблице. В активе команды восемь побед, три ничьих и 26 поражений. В последних играх у команды все очень плохо, «Дордрехт» не побеждает и раз за разом теряет очки. Поражение или ничья в грядущем поединке может продлить и без того печальную серию без побед.

Информация для ставок

«Неймеген» выиграл два матча из последних пяти

У «Дордрехта» 15 пропущенных мячей в пяти последних матчах

«Дордрехт» проиграл шесть матчей кряду

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Неймегена» и ТБ 2,5 по коэффициенту 1.45.

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