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«Нёман» — «Слуцк»: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (24.07.2021)

вчера, 12:24

«Нёман» и «Слуцк» проведут очную встречу в рамках 17-го тура чемпионата Беларуси.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.633.47
Мелбет 2.41 3.43 3.08
1XBET 2.30 3.30 2.97

Ставки букмекеров

Фаворитом в предстоящей встрече букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу «Нёмана» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.12, а шансы «Слуцка» одержать викторию оценены в 3.26. Желающие спрогнозировать ничейный исход противостояния могут воспользоваться котировкой 3.36.

Аналитики букмекерской конторы также считают, что в Гродно команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) мячей идет по коэффициенту 1.82, ТБ(2,5) – 2.01.

Форма команд

В 16 сыгранных матчах чемпионата Беларуси «Нёман» смог одержать только одну победу. Еще в шести поединках коллектив из Гродно делил очки с соперниками, а также девять раз им уступал.

В турнирной таблице Высшей лиги «Нёман» занимает третье снизу место, опережая только главных аутсайдеров чемпионата в лице «Сморгони» и «Спутника». В прошлом туре первенства «Нёман» ничего не смог противопоставить в гостях «Витебску», проиграв со счетом 0:2.

«Слуцк» тоже особыми успехами в этом сезоне похвастаться не может. У клуба из одноименного города 14 очков в активе, которые располагают его на двенадцатой позиции в общем зачете. Последнюю победу в лиге «сахарные» оформили третьего июля, когда дома был обыгран «Спутник» (3:2). После этого последовало восьмое поражение в чемпионате, которое «Слуцк» потерпел в прошлом туре от БАТЭ (3:4).

Информация для ставок

• «Нёман» не выигрывал дома в этом сезоне Высшей лиги – три ничьи и пять поражений
• «Слуцк» не побеждал в гостях в этом чемпионате – две ничьи и шесть поражений
• «Нёман» не проигрывал «Слуцку» в 3 последних официальных встречах – одна победа и две ничьи

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которую в БК Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.78.

Ранее букмекеры предлагали высокий коэффициент на победу «Уфы» в матче РПЛ против ЦСКА.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.50 1.82 2.01 1.44 2.80
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 1.19 5.01
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rxa5u25m4xzu
rxa5u25m4xzu
вчера в 17:46
«Нёман» выиграет матч.
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