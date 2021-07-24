«Нёман» — «Слуцк»: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (24.07.2021)

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вчера, 12:24

«Нёман» и «Слуцк» проведут очную встречу в рамках 17-го тура чемпионата Беларуси.

Ставки букмекеров

Фаворитом в предстоящей встрече букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу «Нёмана» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.12, а шансы «Слуцка» одержать викторию оценены в 3.26. Желающие спрогнозировать ничейный исход противостояния могут воспользоваться котировкой 3.36.

Аналитики букмекерской конторы также считают, что в Гродно команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) мячей идет по коэффициенту 1.82, ТБ (2,5) – 2.01.

Форма команд

В 16 сыгранных матчах чемпионата Беларуси «Нёман» смог одержать только одну победу. Еще в шести поединках коллектив из Гродно делил очки с соперниками, а также девять раз им уступал.

В турнирной таблице Высшей лиги «Нёман» занимает третье снизу место, опережая только главных аутсайдеров чемпионата в лице «Сморгони» и «Спутника». В прошлом туре первенства «Нёман» ничего не смог противопоставить в гостях «Витебску», проиграв со счетом 0:2.

«Слуцк» тоже особыми успехами в этом сезоне похвастаться не может. У клуба из одноименного города 14 очков в активе, которые располагают его на двенадцатой позиции в общем зачете. Последнюю победу в лиге «сахарные» оформили третьего июля, когда дома был обыгран «Спутник» (3:2). После этого последовало восьмое поражение в чемпионате, которое «Слуцк» потерпел в прошлом туре от БАТЭ (3:4).

Информация для ставок

• «Нёман» не выигрывал дома в этом сезоне Высшей лиги – три ничьи и пять поражений

• «Слуцк» не побеждал в гостях в этом чемпионате – две ничьи и шесть поражений

• «Нёман» не проигрывал «Слуцку» в 3 последних официальных встречах – одна победа и две ничьи

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которую в БК Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.78.