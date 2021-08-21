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«Ницца» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 (22.08.2021)

вчера, 22:03

В очередном туре чемпионата Франции пройдет очная встреча между «Ниццей» и «Марселем».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.653.312.93
Фонбет 2.65 3.30 2.75
BetBoom 2.63 3.28 2.88

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в грядущем противостоянии букмекеры не определяют. Взять победу «Ниццы» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.62, ничья котируется в 3.34, а победа «Марселя» доступна за 2.90.

Аналитики сервиса также минимальное предпочтение отдают низовому формату в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Ницца» успешно начала новый сезон чемпионата Франции. В первом туре «орлы» не смогли взломать защиту «Реймса» на своем поле (0:0), но затем последовала крупная победа над действующим чемпионом Лиги 1 «Лиллем» на выезде (4:0).

«Марсель», игрока которого недавно ограбили, к третьему туру национального первенства Франции подходит с аналогичными показателями. Южане в первой игре чемпионата добились волевой победы на выезде над «Монпелье» (3:2). Еще «Марсель» был близок к домашней виктории над «Бордо», но команда упустила победу, ведя в счете 2:0 – ничья 2:2.

Информация для ставок

• В 3 прошлых встречах «Ниццы» и «Марселя» прошла ставка на ТБ(2,5)
• «Марсель» не проигрывал в 9 из 10 предыдущих матчей Лиги 1
• Ставка на ОБЗ выиграла в 5 из 7 прошлых встреч соперников на поле «Ниццы»

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.55 1.81 2.09
BetBoom 2.51 1.56 1.79 2.09 1.44 2.92
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