Нидерланды — Австрия. Прогноз на матч Евро-2020 (17.06.2021)

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вчера, 07:16

Нидерланды и Австрия сыграют друг против друга в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Нидерланды явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.63. Ничейный исход оценивается в 4.00. Победа Австрии представлена коэффициентом 5.87.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.75 на ТБ 2.5 и 2.1 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» котируется в 1.9.

Форма команд

Нидерланды провели очень непростой первый матч со сборной Украины, в котором, выигрывая по ходу встречи, упустили преимущество, но в итоге смогли дожать соперника (3:2). Вторая игра станет определяющей для команды, и в случае победы выход в плей-офф будет гарантирован.

Австрия на старте турнира спокойно разобралась с Северной Македонией, обыграв ее со счетом (3:1). Австрийцы были хорошо организованы и создали достаточное количество моментов у ворот соперника. Матч с Нидерландами станет проверкой готовности австрийцев к игре с более именитыми соперниками.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Нидерландов составляет пять матчей

За последние семь поединков Австрия потерпела два поражения

Последняя очная встреча команд завершилась победой Нидерландов (2:0)

Нидерланды забивают 10 игр подряд

Прогноз

Это встреча двух команд, которые добыли победы в первом матче. У Нидерландов шансов на успех больше, но верим, что и австрийцы смогут забить мяч в ворота соперников. Сделать ставку «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в матче Дания — Бельгия.