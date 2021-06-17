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Нидерланды — Австрия. Прогноз на матч Евро-2020 (17.06.2021)

вчера, 07:16

Нидерланды и Австрия сыграют друг против друга в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Евро-2020
Нидерланды
Австрия
2 : 0
завершен
вчера, 22:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.026.28
Лига Ставок 1.64 3.95 5.80
Фонбет Live! 1.14 7.50 42.00
Мелбет 1.61 3.89 6.67
1XBET 1.65 4.02 6.05
BetBoom 1.65 3.88 5.60

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Нидерланды явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.63. Ничейный исход оценивается в 4.00. Победа Австрии представлена коэффициентом 5.87.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.75 на ТБ 2.5 и 2.1 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» котируется в 1.9.

Форма команд

Нидерланды провели очень непростой первый матч со сборной Украины, в котором, выигрывая по ходу встречи, упустили преимущество, но в итоге смогли дожать соперника (3:2). Вторая игра станет определяющей для команды, и в случае победы выход в плей-офф будет гарантирован.

Австрия на старте турнира спокойно разобралась с Северной Македонией, обыграв ее со счетом (3:1). Австрийцы были хорошо организованы и создали достаточное количество моментов у ворот соперника. Матч с Нидерландами станет проверкой готовности австрийцев к игре с более именитыми соперниками.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия Нидерландов составляет пять матчей
  • За последние семь поединков Австрия потерпела два поражения
  • Последняя очная встреча команд завершилась победой Нидерландов (2:0)
  • Нидерланды забивают 10 игр подряд

Прогноз

Это встреча двух команд, которые добыли победы в первом матче. У Нидерландов шансов на успех больше, но верим, что и австрийцы смогут забить мяч в ворота соперников. Сделать ставку «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в матче Дания — Бельгия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.40 2.02 1.81 1.56 2.43
Лига Ставок 2.90 1.40 1.95 1.83 1.55 2.42
Мелбет 2.07 1.85
1XBET 1.84 2.07
BetBoom 2.87 1.41 1.94 1.86 1.53 2.49
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shlomo
shlomo
вчера в 07:28
Оранжевые фавориты встречи
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