«Ден Хааг» — «Эксельсиор». Прогноз на матч плей-офф раунда Первой лиги Нидерландов (24.05.2022)

1653675976

вчера, 21:26

Ставки букмекеров

В этой встрече с определением явного фаворита у букмекеров возникли проблемы, поэтому вынуждены были дать следующие котировки: победа «Ден Хаага» оценивается по коэффициенту 2.1. На победу «Эксельсиора» можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.2. Поверить в ничейный исход предлагают по коэффициенту 3.4.

Линия также предлагает коэффициент 1.82 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 1.94 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ден Хааг» прервал свою победную серию из четырех поединков ничьей в первом матче финала плей-офф. Команда соперника поразила ворота в самом начале второго тайма, но удержать необходимый результата не удалось, на 92 минуте был пропущенный ответный мяч и установлен итоговый счет (1:1).

«Эксельсиор» расстроен упущенной победой в первом поединке, но опускать руки не намерен и продолжит бороться за путевку в Эредивизию. Команда очень часто завершает свои встречи ничейным результатам и желает прервать серию долгожданной победой.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ден Хаага» насчитывает пять встреч (четыре победы и ничья)

У «Эксельсиора» семь ничьих в последних девяти играх

Шесть из семи минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»

Пять из шести последних матчей «Ден Хаага» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ожидает насыщенный на события поединок, в котором вполне возможно, что обе команды продемонстрируют организованный футбол и смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.