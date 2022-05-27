«Ден Хааг» — «Эксельсиор». Прогноз на матч плей-офф раунда Первой лиги Нидерландов (24.05.2022)

Ставки букмекеров
В этой встрече с определением явного фаворита у букмекеров возникли проблемы, поэтому вынуждены были дать следующие котировки: победа «Ден Хаага» оценивается по коэффициенту 2.1. На победу «Эксельсиора» можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.2. Поверить в ничейный исход предлагают по коэффициенту 3.4.
Линия также предлагает коэффициент 1.82 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 1.94 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Ден Хааг» прервал свою победную серию из четырех поединков ничьей в первом матче финала плей-офф. Команда соперника поразила ворота в самом начале второго тайма, но удержать необходимый результата не удалось, на 92 минуте был пропущенный ответный мяч и установлен итоговый счет (1:1).
«Эксельсиор» расстроен упущенной победой в первом поединке, но опускать руки не намерен и продолжит бороться за путевку в Эредивизию. Команда очень часто завершает свои встречи ничейным результатам и желает прервать серию долгожданной победой.
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Ден Хаага» насчитывает пять встреч (четыре победы и ничья)
- У «Эксельсиора» семь ничьих в последних девяти играх
- Шесть из семи минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»
- Пять из шести последних матчей «Ден Хаага» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
Нас ожидает насыщенный на события поединок, в котором вполне возможно, что обе команды продемонстрируют организованный футбол и смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.