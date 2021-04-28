«Ним» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (02.05.21)

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вчера, 13:53

В рамках 35-го тура чемпионата Франции «Ним» на стадионе «Костьер» сыграет против «Реймса». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 2 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Нима» в предстоящей игре. Эти ставки в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.32. Заключить пари на гостевую победу «Реймса» можно по коэффициенту 3.32, а ничья доступна по коэффициенту 3.50.

Согласно выставленной линии этот матч не станет результативным. Вероятность выигрыша ставки ТМ(2,5) оценивается по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

За четыре тура до конца чемпионата «Ним» делит 18-е место с «Нантом», набрав 31 балл. Команда ведет борьбу за выживание на протяжении всего сезона. По итогам пяти последних туров «красно-белые» положили себе в копилку пять очков – победа над «Лиллем (2:1) и ничьи против „Бреста“ (1:1) и „Страсбура“ (1:1). Также в данной серии „Ним“ проиграл „Сент-Этьену“ (0:2) и „Лансу“ (1:2).

„Реймс“ уже ни на что не претендует. Команда базируется на 11-й строчке рейтинга Лиги 1, положив себе на счет 41 очко. В прошлом туре чемпионата гости грядущего поединка потерпели 11-е поражение в сезоне, уступив на своем поле „Марселю“ (1:3). Чаще всего в текущей кампании „Реймс“ играет вничью – 14 из 34 матчей команды завершались мировым исходом.

Информация для ставок

В шести прошлых домашних матчах „Нима“ больше двух мячей не забивалось

Ставка ТМ(2,5) выиграла в 5 из 6 предыдущих гостевых поединках „Реймса“ в Лиге 1

„Ним“ не проигрывал „Реймсу“ в четырех последних очных встречах – три победы и одна ничья

Прогноз

На этот матч мы рекомендуем рассмотреть комбинированную ставку – „Ним“ не проиграет и ТМ(3,5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет. Обе команды не блещут результативной игрой в атаке, а „Ним“ сейчас нуждается в набранных очках.