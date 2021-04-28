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«Ним» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (02.05.21)

вчера, 13:53

В рамках 35-го тура чемпионата Франции «Ним» на стадионе «Костьер» сыграет против «Реймса». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 2 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.463.33
Лига Ставок 2.27 3.40 3.25
Фонбет 2.25 3.40 3.20
Мелбет 2.32 3.50 3.32

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Нима» в предстоящей игре. Эти ставки в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.32. Заключить пари на гостевую победу «Реймса» можно по коэффициенту 3.32, а ничья доступна по коэффициенту 3.50.

Согласно выставленной линии этот матч не станет результативным. Вероятность выигрыша ставки ТМ(2,5) оценивается по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.08.

Форма команд

За четыре тура до конца чемпионата «Ним» делит 18-е место с «Нантом», набрав 31 балл. Команда ведет борьбу за выживание на протяжении всего сезона. По итогам пяти последних туров «красно-белые» положили себе в копилку пять очков – победа над «Лиллем (2:1) и ничьи против „Бреста“ (1:1) и „Страсбура“ (1:1). Также в данной серии „Ним“ проиграл „Сент-Этьену“ (0:2) и „Лансу“ (1:2).

„Реймс“ уже ни на что не претендует. Команда базируется на 11-й строчке рейтинга Лиги 1, положив себе на счет 41 очко. В прошлом туре чемпионата гости грядущего поединка потерпели 11-е поражение в сезоне, уступив на своем поле „Марселю“ (1:3). Чаще всего в текущей кампании „Реймс“ играет вничью – 14 из 34 матчей команды завершались мировым исходом.

Информация для ставок

  • В шести прошлых домашних матчах „Нима“ больше двух мячей не забивалось
  • Ставка ТМ(2,5) выиграла в 5 из 6 предыдущих гостевых поединках „Реймса“ в Лиге 1
  • „Ним“ не проигрывал „Реймсу“ в четырех последних очных встречах – три победы и одна ничья

Прогноз

На этот матч мы рекомендуем рассмотреть комбинированную ставку – „Ним“ не проиграет и ТМ(3,5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет. Обе команды не блещут результативной игрой в атаке, а „Ним“ сейчас нуждается в набранных очках.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.59 1.78 2.15
Лига Ставок 2.44 1.56 1.76 2.08
Мелбет 1.82 2.14
1XBET 2.40 1.57 1.82 2.14 1.39 3.00
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 19:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Ним»
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