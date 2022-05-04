«Нижний Новгород» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (07.05.2022)

1651671039

вчера, 16:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Ахмат». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Нижнего Новгорода» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Нижний Новгород» провел неплохой сезон, как для дебютанта РПЛ , однако в заключительной части сезона коллектив сдал в результатах и сейчас еще не гарантировал себя место на следующий футбольный год. В активе клуба 29 набранных очков и 11 текущее место, за счет более лучших дополнительных показателей, чем у прямых конкурентов. В прошлых двух встречах «Нижний Новгород» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (2:2) и уступил «Локомотиву» (1:2).

«Ахмат» только в прошлом туре прервал серию без побед в чемпионате России, но уже не может претендовать на зону еврокубков. Клуб из Грозного перед стартом очередного тура занимает восьмое место с 35 очками и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Коллектив имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (33:37) и доигрывает сезон. В прошлом туре «Ахмат» обыграл на своем поле ЦСКА (2:0), а немного ранее уступил «Сочи» (2:3).

Информация для ставок

«Нижний Новгород» не может выиграть уже четыре матча подряд

Пять из семи поединков «Ахмата» за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

В матче первого круга между клубами победу одержал «Ахмат» (3:1)

«Ахмат» не выигрывает на выезде уже четыре встречи подряд

Прогноз

«Нижнему Новгороду» очень нужны очки, чтобы обезопасить себя от зоны вылета, и учитывая форму команды из Грозного, у них есть большие шансы на победу. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Фонбет.