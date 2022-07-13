«Мольде» – «Хаугесунд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (17.07.2022)

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13 июля 2022, 12:44

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом поединке является «Мольде», линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 1.5 на его победу. В это же время остановить свой выбор на победе гостей можно по коэффициенту 6.4, а поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 4.8.

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.55 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.41. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Мольде» благодаря своей красивой беспроигрышной серии сумел вырваться на первое место в турнирной таблице, потеснив оттуда «Лиллестрем». Клуб в последнем туре без проблем разгромил на своем поле «Тромсе» со счетом (5:1) и оформил очередные три очка в копилку.

«Хаугесунд» в свою очередь продолжает борьбу за выживание, команда в минувших поединках завоевала один балл в битвах с «Хам-Камом» (1:1) и «Йевром» (0:1) и по итогам всех сыгранных матчей опережает зону вылета лишь по дополнительным показателям.

Информация для ставок

«Мольде» выиграл 11 из 13 последних поединков

У «Хаугесунда» три победы в последних 10 играх

Шесть минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Девять из десяти последних матчей «Мольде» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз