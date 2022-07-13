«Мольде» – «Хаугесунд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (17.07.2022)

Ставки букмекеров
Явным фаворитом в этом поединке является «Мольде», линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 1.5 на его победу. В это же время остановить свой выбор на победе гостей можно по коэффициенту 6.4, а поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 4.8.
|
1 : 0
завершен
17 июля 2022, 19:00
воскресенье
Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.55 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.41. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Мольде» благодаря своей красивой беспроигрышной серии сумел вырваться на первое место в турнирной таблице, потеснив оттуда «Лиллестрем». Клуб в последнем туре без проблем разгромил на своем поле «Тромсе» со счетом (5:1) и оформил очередные три очка в копилку.
«Хаугесунд» в свою очередь продолжает борьбу за выживание, команда в минувших поединках завоевала один балл в битвах с «Хам-Камом» (1:1) и «Йевром» (0:1) и по итогам всех сыгранных матчей опережает зону вылета лишь по дополнительным показателям.
Информация для ставок
- «Мольде» выиграл 11 из 13 последних поединков
- У «Хаугесунда» три победы в последних 10 играх
- Шесть минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5
- Девять из десяти последних матчей «Мольде» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Игры между данными соперниками проходят в открытом ключе и всегда наполнены большим количеством опасных моментов и голов. Верим, что так будет и в данной встрече. Предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.