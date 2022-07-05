«Стремсгодсет» — «Одд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (09.07.2022)

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05 июля 2022, 21:39

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить так и не удалось, но небольшое преимущество было отдано хозяевам поля. Поставить на победу «Стресгодсета» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Если выиграют гости, то игроков порадует коэффициент 3.74. На ничью можно загрузить по приятному коэффициенту 3.95.

Коэффициенты на тоталы выглядят следующим образом: тотал больше 2.5 можно взять за 1.6, а ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 2.36. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.56.

Форма команд

«Стремсгодсет» в последнем туре чемпионата побывал в гостях у «Олесунна» и не сумел распечатать ворота соперника. В итоге на табло было зафиксировано поражение (0:1), которое не позволило команде подняться выше четвертого места, отставание от «Викинга» по-прежнему составляет два очка.

«Одд» в минувших турах порадовал болельщиков максимальным количеством набранных очков. Команда сначала обыграла на выезде «Волеренгу» (1:0), а затем дома в голевой перестрелке оказалась сильнее грозного «Буде-Глимта» (3:2). После 13 туров клуб располагается на девятом месте и имеет лишь на два балла меньше, чем соперник.

Информация для ставок

«Стремсгодсет» выиграл один из четырех последних матчей

«Одд» не проигрывает на выезде в пяти поединках кряду

Три из четырех минувших очных встреч закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Три из четырех последних игр с участием «Одд» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает конкурентный поединок с практически равными шансами на успех для обеих команд. Верим, что футболистам по силам расписаться в воротах друг друга и рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Лига Ставок.