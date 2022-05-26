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«Стремсгодсет» – «Викинг». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (28.05.2022)

26 мая 2022, 14:55
Стемсгодсет

Ставки букмекеров

Котировки на данное противостояние даются с минимальным перевесом в сторону гостей. Взять победу «Викинга» можно по коэффициенту 2 в БК Фонбет. Если победят хозяева, то порадует коэффициент 3.35. На ничью дается коэффициент 3.87.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.533.842.06
Фонбет 3.35 3.75 2.05
Мелбет 3.38 3.82 2.04
1XBET 3.38 3.82 2.04

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.38. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Стремсгодсет» провел девять матчей в текущем розыгрыше национального чемпионата и сумел набрать 14 зачетных баллов. Команда давно не проигрывала и в минувших двух турах оформила четыре очка благодаря победе над «Волеренгой» (3:2) и голевой ничьей с «Буде-Глимтом» (2:2) и теперь занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Викинг» расположился двумя строчками выше и, проведя на одну игру больше, имеет 21 очко в копилке. Команда также радует своих болельщиков беспроигрышной серией, но в последних двух противостояниях победой порадовать не удалось, на табло были зафиксированы ничьи (1:1) с «Тромсе» и «Хам Камом».

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Стремсгодсета» насчитывает шесть поединков, «Викинга» — восемь
  • Три из четырех минувших очных встреч закончились вничью
  • Четыре последних игры с участием «Стремсгодсета» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • В трех последних матчах «Викинга» был зафиксирован результат «обе забьют»

Прогноз

Обе команды любят атаковать и не отличаются надежностью в защите. Вероятно, что мы увидим голы от обеих команд, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.65 1.85 2.05
Фонбет 2.25 1.65
Мелбет 2.30 1.64
1XBET 2.30 1.64
Все комментарии
37j9bckk729s
37j9bckk729s
26 мая в 20:49
Фаворит матча футбольный клуб «Викинг»
dmsc8a993u6a
dmsc8a993u6a
26 мая в 20:48
Победу одержит футбольный клуб «Викинг»
Gahi
Gahi
26 мая в 19:43
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
26 мая в 14:57
Игра на три результата
Гость
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