«Норвич» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (12.02.2022)

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вчера, 16:52

12 февраля 2022 года состоится поединок «Норвич — Манчестер Сити». Игра пройдет на домашнем стадионе «Норвича» в рамках очередного тура чемпионата Англии по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Манчестер Сити». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.17. Ничейный исход оценивается в 7.30, а победа «Норвича» в 17.00.

Форма команд

«Норвич» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 14 голов и пропустил 46 мячей. В последних встречах «Норвич» выглядит неплохо и пытается выбраться из подвала турнирной таблицы — ничейный исход с «Кристал Пэлас» со счетом 1:1, а также победа над «Уотфордом» 0:3 и над «Эвертоном» 2:1.

«Манчестер Сити» продолжает доминировать в АПЛ . У клуба под руководством Пепа Гвардиолы 60 пунктов в активе и первое место в турнирной таблице. У команды 19 побед, три ничьих и два поражения. Коллектив забил 57 голов и пропустил 14 мячей. В последних матчах «Манчестер Сити» выиграл со счетом 2:0 у «Брентфорда», сыграл вничью с «Саутгемптоном» 1:1 и обыграл «Челси» 1:0.

Информация для ставок

«Манчестер Сити» не проигрывает вот уже 11 игр кряду

«Норвич» не проигрывает четыре игры подряд

У «Манчестер Сити» семь забитых мячей в трех последних поединках во всех турнирах

Прогноз



В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет больше четырех по коэффициенту 2.80. В основном стоит ожидать забитые мячи от «Манчестер Сити», который очень хорош в атаке в нынешнем сезоне в Англии. Эта же команда является фаворитом грядущего матча.