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«Норвич» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (12.02.2022)

вчера, 16:52

12 февраля 2022 года состоится поединок «Норвич — Манчестер Сити». Игра пройдет на домашнем стадионе «Норвича» в рамках очередного тура чемпионата Англии по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
18.567.741.18
Фонбет 18.00 7.30 1.17
Мелбет 18.00 8.40 1.18
1XBET 18.00 8.40 1.18
BetBoom 18.98 7.69 1.17

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Манчестер Сити». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.17. Ничейный исход оценивается в 7.30, а победа «Норвича» в 17.00.

Форма команд

«Норвич» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 14 голов и пропустил 46 мячей. В последних встречах «Норвич» выглядит неплохо и пытается выбраться из подвала турнирной таблицы — ничейный исход с «Кристал Пэлас» со счетом 1:1, а также победа над «Уотфордом» 0:3 и над «Эвертоном» 2:1.

«Манчестер Сити» продолжает доминировать в АПЛ. У клуба под руководством Пепа Гвардиолы 60 пунктов в активе и первое место в турнирной таблице. У команды 19 побед, три ничьих и два поражения. Коллектив забил 57 голов и пропустил 14 мячей. В последних матчах «Манчестер Сити» выиграл со счетом 2:0 у «Брентфорда», сыграл вничью с «Саутгемптоном» 1:1 и обыграл «Челси» 1:0.

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» не проигрывает вот уже 11 игр кряду
  • «Норвич» не проигрывает четыре игры подряд
  • У «Манчестер Сити» семь забитых мячей в трех последних поединках во всех турнирах

Прогноз


В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет больше четырех по коэффициенту 2.80. В основном стоит ожидать забитые мячи от «Манчестер Сити», который очень хорош в атаке в нынешнем сезоне в Англии. Эта же команда является фаворитом грядущего матча.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.45 2.27 1.68
Мелбет 2.78 1.42
1XBET 2.78 1.42
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:48
Победа команды "Манчестер Сити" с Европейским гандикапом гостей (2:0). Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 19:37
У хозяев шансов ноль
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