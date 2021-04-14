«Ноттингем Форест» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.04.2021)

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вчера, 23:16

17 апреля 2021 года «Хаддерсфилд» отправится в гости к «Ноттингем Форест». Этот поединок состоится в рамках очередного тура Чемпионшипа.

Ставки букмекеров

«Ноттингем» — фаворит этого матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.25. Еще одна актуальная ставка — победа «Хаддерсфилда» по 3.90.

Форма команд

«Ноттингем Форест» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 49 баллов. В нынешнем сезоне у этого клуба 12 побед, 13 ничьих и 16 поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 39 мячей. В последних играх «Ноттингем» неплох, команда регулярно набирает очки. В этом сезоне «Ноттингем» не ставил себе задачу выйти в АПЛ , но справился со спасением в Чемпионшипе и, скорее всего, продолжит игру в этом чемпионате.

«Хаддерсфилд» подошел на очень близкое расстояние к зоне вылета. У клуба 44 балла, команда расположилась на 19-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне этот клуб побеждал в 11 матчах, столько же играл вничью и проиграл в 19 играх. У клуба 43 забитых и 62 пропущенных мячей. В последних играх «Хаддерсфилд» очень плох. Команда регулярно теряет очки и рискует продлить свою ужасную серию без побед.

Информация для ставок

● «Ноттингем» не проигрывает четыре игры кряду

● «Хаддерсфилд» не может победить пять матчей кряду, всего у клуба одна победа в десяти матчах

● «Ноттингем Форест» пропустил четыре гола в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.08. Также можно поставить на то, что здесь будет тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.45.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Ротерхэм» — «Ковентри Сити».