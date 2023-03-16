«Ноттингем Форест» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (17.03.2023)

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вчера, 12:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.67. Поставить на «Ноттингем Форест» можно по 5.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Ноттингем Форест» давно не выигрывает в АПЛ и находится достаточно близко к зоне вылета. На данный момент коллектив располагается на 14 месте с 26 баллами и опережает «Борнмут» всего на два пункта. В домашней игре с командой из группы лидеров, хозяева постараются забрать очки и подняться выше по таблице. В прошлом туре «Ноттингем Форест» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (1:3), а ранее сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2).

«Ньюкасл Юнайтед» только в прошлом туре прервал свою неприятную серию без побед и теперь вновь попытается вернуться в топ-4. Сейчас «сороки» занимают пятое место с 44 баллами и отстают на четыре балла от ближайшего соперника. В прошлом туре команда обыграла на своем поле «Вулверхэмптон» (2:1), а ранее уступил на выезде «Манчестер Сити» (0:2).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» выиграл всего две игры из десяти последних во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл только одну встречу из семи последних на выезде

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах при одной ничьей

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба клуба стараются набирать очки в каждом матче, но мы предполагаем, что гости окажутся в этот раз сильнее. Предлагаем выбрать победителем «Ньюкасл Юнайтед» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.