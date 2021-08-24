«Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (24.08.2021)

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сегодня, 00:47

«Ноттингем Форест» сыграет против «Вулверхэмптона» в рамках 2-го круга Кубка Английской Лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Вулверхэмптон». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу хозяев поля по 4.05.

Форма команд

«Ноттингем» провалился в начале Чемпионшипа. Клуб выдал серию из поражений. В товарищеских поединках команда также не смогла похвастаться хорошей игрой. В первом раунде Кубка Лиги клуб выиграл со счетом 2:1 у «Брэдфорда», что уже само по себе является хорошим результатом. Глядя на игру команды можно сказать, что она совершенно не умеет обороняться, отсюда аномальное количество пропущенных мячей.

«Вулверхэмптон» потерял тренера и игроков, поэтому клуб не является фаворитом даже Кубка Лиги. В АПЛ команда стартовала не лучшим образом, проиграв два первых матчах. Это были поражения «Тоттенхэму» и «Лестеру» с одинаковым счетом — 1:0. Команду не спасает даже быстрый Адама Траоре, который не может в одиночку тащить всю атаку своего клуба. «Вулвз» очень часто пропускают и мало забивают.

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл три игры кряду

«Ноттингем» проиграл три матча подряд

«Вулверхэмптон» пропускает голы в шести матчах кряду

Прогноз

Оба клуба выглядят ужасно, они в плохой форме и у них большие проблемы как с атакой, так и с обороной. Тем не менее, в успех «волков» верится больше. Поэтому стоит сделать ставку на проход «Вулверхэмптона» дальше по коэффициенту 1.45 и на обе команды забьют по 1.80.

Ранее появилась информация, что «Вулверхэмптон» может потерять своего лидера.