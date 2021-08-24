«Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (24.08.2021)

«Ноттингем Форест» сыграет против «Вулверхэмптона» в рамках 2-го круга Кубка Английской Лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Вулверхэмптон». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу хозяев поля по 4.05.
Форма команд
«Ноттингем» провалился в начале Чемпионшипа. Клуб выдал серию из поражений. В товарищеских поединках команда также не смогла похвастаться хорошей игрой. В первом раунде Кубка Лиги клуб выиграл со счетом 2:1 у «Брэдфорда», что уже само по себе является хорошим результатом. Глядя на игру команды можно сказать, что она совершенно не умеет обороняться, отсюда аномальное количество пропущенных мячей.
«Вулверхэмптон» потерял тренера и игроков, поэтому клуб не является фаворитом даже Кубка Лиги. В АПЛ команда стартовала не лучшим образом, проиграв два первых матчах. Это были поражения «Тоттенхэму» и «Лестеру» с одинаковым счетом — 1:0. Команду не спасает даже быстрый Адама Траоре, который не может в одиночку тащить всю атаку своего клуба. «Вулвз» очень часто пропускают и мало забивают.
Информация для ставок
- «Вулверхэмптон» проиграл три игры кряду
- «Ноттингем» проиграл три матча подряд
- «Вулверхэмптон» пропускает голы в шести матчах кряду
Прогноз
Оба клуба выглядят ужасно, они в плохой форме и у них большие проблемы как с атакой, так и с обороной. Тем не менее, в успех «волков» верится больше. Поэтому стоит сделать ставку на проход «Вулверхэмптона» дальше по коэффициенту 1.45 и на обе команды забьют по 1.80.
Ранее появилась информация, что «Вулверхэмптон» может потерять своего лидера.