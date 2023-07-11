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«Нью-Йорк Ред Буллз» — «Цинциннати». Прогноз на матч МЛС (13.07.2023)

вчера, 12:44
Цинцинати

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Рискнуть на триумф гостей можно за 3.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.013.563.98

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Нью-Йорк Ред Буллз» не радует стабильными результатами и находится в группе команд, которые набрали по 26 баллов. Дополнительные показатели позволяют занимать коллективу 10 место и имеет неплохие шансы все-таки пробиться в плей-офф. В предстоящей встрече с лидером восточной конференции для хозяев очень важно не проиграть и набрать любые очки. Два последних поединка команды завершились победой над «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) и поражением на выезде от «Коламбус Крю» (1:2).

«Цинцинати» после ряда удачных поединков не может выиграть уже три матча подряд, но все еще остается лидером в своей конференции. В активе клуба 45 баллов, что на восемь пунктов больше, чем у ближайшего преследователя. Чтобы не растерять свое преимущество, гостям необходимо собраться с силами и добыть важную победу, сохранив отрыв в МЛС. В прошлом туре «Цинцинати» поделил очки с «Шарлотт» (2:2), а ранее с тем же счетом сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Цинцинати» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Нью-Йорк Ред Буллз» выиграл два последних домашних матча
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

«Цинцинати» теряет много очков в последнее время и не имеет права больше ошибаться. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.49 1.88 2.01 1.48 2.79
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:55
Красные быки фавориты, да еще и дома играют. Поэтому поставлю на их победу.
Гость
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