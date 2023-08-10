«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (12.08.2023)

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сегодня, 12:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.75. Поставить на «Фулхэм» можно по 4.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» провел очень хороший сезон в АПЛ , по итогам которого заслужил право сыграть в групповом турнире Лиги Чемпионов. Команда хочет в этот раз выступить не хуже и закрепиться в первой пятерке АПЛ на долгие годы. В домашней игре с «Астон Виллой», очень просто хозяевам точно не будет, ведь соперник тоже показывал высокий уровень игры и результатов, по сравнению с прошлыми годами. В последней товарищеской встрече «Ньюкасл Юнайтед» разгромил «Вильярреал» (4:0).

«Астон Вилла» заняла высокое седьмое место в прошлом футбольном году и отобралась в Лигу Конференций, остановившись в одном пункте от Лиги Европы. В клуб подобрался состав из опытных игроков, которые наладили между собой связи на футбольном поле, что и приносило результаты. В игре с «сороками» гости постараются не уехать с нулем после первого тура. В двух товарищеских встречах «Астон Вилла» обыграла «Валенсию» (2:1) и «Лацио» (3:0).

Информация для ставок

«Астон Вилла» не проигрывает уже девять поединков подряд во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» забивал в восьми из десяти домашних встречах за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла» обменялись двумя победами в пяти последних матчах

Прогноз

Оба клуба будут стараться набирать очки в каждом матче, но мы предполагаем, что хозяева смогут за счет своего стадиона иметь преимущество. Сделать ставку на победу «Ньюкасл Юнайтед» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.