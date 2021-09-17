«Ньюкасл» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (17.09.2021)

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сегодня, 10:56

«Ньюкасл» сыграет против «Лидса» в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Лидс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.55 и на победу «Ньюкасла» за 3.00.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе «сорок» — один балл. Ужасное начало сезона для «Ньюкасла». В прошлом сезоне команда также показала себя с очень плохой стороны, клуб переживает плохие времена.

«Лидс» Марсело Бьелсы в этом сезоне продолжает быть самым веселым клубом АПЛ . Команда часто забивает и почти всегда пропускает. В нынешнем сезоне у клуба пока два балла и 17-я строчка в турнирной таблице. В последних матчах «Лидс» не выглядит грозным соперником, похоже, удача аргентинца у руля «Лидса» закончилась.

Информация для ставок

«Лидс» выиграл один матч из последних пяти

«Ньюкасл» не побеждает вот уже пять игр кряду

«Лидс» пропустил 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Ньюкасл» и «Лидс» сейчас находятся в ужасной форме. Оба клуба мало побеждают и аномально много пропускают. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «оба клуба забьют — нет» по коэффициенту 2.35. Не верится, что звезды сойдутся и «Лидс» с «Ньюкаслом» забьют как минимум по одному мячу в очной встрече.