«Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2023)

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вчера, 10:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.5. Поставить на «Ноттингем Форест» можно по 6.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» находится в кризисном состоянии и команде срочно нужны изменения. Команда вылетела из Лиги Чемпионов и имеет большие проблемы в АПЛ , ведь опустилась уже на седьмое место с 29 баллами. Чтобы исправить ситуацию, хозяевам очень нужна победа на своем поле в предстоящем поединке, которая поможет добавить уверенности в собственных силах. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились поражением от «Лутон Таун» (0:1) и вылетом из кубка английской лиги от «Челси» в серии пенальти (1:2).

«Ноттингем Форест» проиграл практически все последние поединки и положение команды оставляет желать лучшего. Коллектив занимает 17 место с 14 баллами и опережает ближайшего соперника всего на два пункта. В предстоящей игре гости постараются воспользоваться плохим состоянием соперника и побороться за очки. В прошлом туре «Ноттингем Форест» проиграл на своем поле «Борнмуту», а ранее уступил «Тоттенхэму» (0:2).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» проиграл семь из десяти поединков за последнее время

«Сороки» выиграли восемь из десяти последних матчей на своем стадионе

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл три из пяти последних матчей с «Ноттингем Форест»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз