«Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.5. Поставить на «Ноттингем Форест» можно по 6.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.
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сегодня, 15:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.
Форма команд
«Ньюкасл Юнайтед» находится в кризисном состоянии и команде срочно нужны изменения. Команда вылетела из Лиги Чемпионов и имеет большие проблемы в АПЛ, ведь опустилась уже на седьмое место с 29 баллами. Чтобы исправить ситуацию, хозяевам очень нужна победа на своем поле в предстоящем поединке, которая поможет добавить уверенности в собственных силах. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились поражением от «Лутон Таун» (0:1) и вылетом из кубка английской лиги от «Челси» в серии пенальти (1:2).
«Ноттингем Форест» проиграл практически все последние поединки и положение команды оставляет желать лучшего. Коллектив занимает 17 место с 14 баллами и опережает ближайшего соперника всего на два пункта. В предстоящей игре гости постараются воспользоваться плохим состоянием соперника и побороться за очки. В прошлом туре «Ноттингем Форест» проиграл на своем поле «Борнмуту», а ранее уступил «Тоттенхэму» (0:2).
Информация для ставок
- «Ноттингем Форест» проиграл семь из десяти поединков за последнее время
- «Сороки» выиграли восемь из десяти последних матчей на своем стадионе
- «Ньюкасл Юнайтед» выиграл три из пяти последних матчей с «Ноттингем Форест»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что «Ньюкасл Юнайтед» даже в таком состоянии на своем поле обязан обыгрывать аутсайдера АПЛ. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.