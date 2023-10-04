«Ньюкасл Юнайтед» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2023)

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вчера, 10:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «сорок» составляет 2.55. Поставить на « ПСЖ » можно по 2.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» может быть доволен ничейным результатом с «Миланом» на выезде, ведь у англичан было гораздо больше возможностей проиграть этот поединок. Теперь «сороки» принимают немного отформатированный « ПСЖ », который является лидером группы и постарается создать ему проблемы. Два последних матча в АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» завершил победами над «Бернли» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (8:0).

« ПСЖ » продолжает буксовать в менее важных поединках, но на серьезных соперников тренерский штаб хорошо настраивает парижан. Команда идет первой в турнирной таблице и наверняка попробует испугать своим авторитетом менее опытного соперника, некоторые футболисты которого не имеют должного уровня игры в еврокубках. В прошлом туре Лиги 1 « ПСЖ » не смог переиграть «Клермон» (0:0), а ранее разгромил на своем поле «Марсель» (4:0).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последних матча парижского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

« ПСЖ » выиграл только два выездных поединка из шести последних во всех турнирах

Прогноз

Матч будет довольно сложным для обеих команд, но им вполне по силам обменяться забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.53.