«Ньюкасл» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (15.08.2021)

«Ньюкасл» принимает «Вест Хэм» в рамках первого тура АПЛ. Матч запланирован на 15 августа 2021 года. Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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2 : 4
завершен
сегодня, 16:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Вест Хэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.17. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70, а на победу «Ньюкасла» по 3.30.
Форма команд
«Ньюкасл» плохо выступил в прошлом сезоне, но в товарищеских матчах проявил себя очень даже хорошо. Команда проиграла всего один поединок. Также команда несколько раз выиграла у более именитых соперников. Сейчас команда находится в неплохой форме.
«Вест Хэм» отлично проявил себя в товарищеских матчах. Команда здорово подготовилась к поединкам. «Вест Хэм» обыграл шотландский «Селтик» и победил «Рединг». Лондонский клуб находится в хорошей форме.
Информация для ставок
● «Вест Хэм» не проигрывает десять поединков подряд
● «Ньюкасл» не проигрывает четыре матча подряд
● «Вест Хэм» выиграл четыре поединка кряду
Прогноз
Оба клуба много забивают и мало пропускают. Стоит ожидать в этом поединке обилия забитых мячей. Здесь лучше всего сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.79.
Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Алавеса» в матче с «Реалом».