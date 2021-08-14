«Ньюкасл» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (15.08.2021)

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вчера, 19:49

«Ньюкасл» принимает «Вест Хэм» в рамках первого тура АПЛ . Матч запланирован на 15 августа 2021 года. Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Вест Хэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.17. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70, а на победу «Ньюкасла» по 3.30.

Форма команд

«Ньюкасл» плохо выступил в прошлом сезоне, но в товарищеских матчах проявил себя очень даже хорошо. Команда проиграла всего один поединок. Также команда несколько раз выиграла у более именитых соперников. Сейчас команда находится в неплохой форме.



«Вест Хэм» отлично проявил себя в товарищеских матчах. Команда здорово подготовилась к поединкам. «Вест Хэм» обыграл шотландский «Селтик» и победил «Рединг». Лондонский клуб находится в хорошей форме.

Информация для ставок

● «Вест Хэм» не проигрывает десять поединков подряд

● «Ньюкасл» не проигрывает четыре матча подряд

● «Вест Хэм» выиграл четыре поединка кряду

Прогноз

Оба клуба много забивают и мало пропускают. Стоит ожидать в этом поединке обилия забитых мячей. Здесь лучше всего сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.79.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Алавеса» в матче с «Реалом».