«Омония» — «Антверпен». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021)

1629314906

вчера, 22:28

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам матч квалификации Лиги Европы. «Омония» ждет в гости «Антверпен». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Антверпен». Команда играет на выезде, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Омонии» оценивается по коэффициенту 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.21. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.66. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Омония» уже отыграла достаточное количество матчей квалификации в еврокубках и матч с «Антверпеном» станет уже третьим противостоянием за этот период. Команда вылетела из Лиги чемпионов и с трудом прошла предыдущую стадию Лиги Европы. Чемпионат Кипра еще не начался, поэтому команда не имеет игрового ритма. В прошлом матче «Омония» в серии пенальти прошла «Флору» (1:2, 4:3 по пенальти), а ранее на своем поле обыграла ту же «Флору» в первом матче (1:0).

«Антверпен» провел очень сильный прошлый сезон в Бельгии, но по итогу отобрался только в Лигу Европы. Команда уже сыграла четыре тура нового сезона национального чемпионата, где смогла набрать только четыре очка, что говорит о небольших проблемах внутри коллектива. Последние два матча бельгийского клуба закончились ничьей с «Шарлеруа» (1:1) и крупной выездной победой над «Стандардом» (5:2).

Информация для ставок

«Антверпен» выиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Омонии» закончились исходом «обе забьют»

Семь последних матчей «Антверпена» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Антверпен» смог отличиться забитыми мячами только в шести матчах из десяти

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. «Антверпен» попробует с первых минут оказать давление на соперника и забить быстрый мяч, который позволит им играть более спокойно. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в другом матче квалификации Лиги Европы.