«Оренбург» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (21.10.2023)

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вчера, 21:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Факела» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Оренбург» не очень успешно выступает в этом сезоне, но пока клубу удается избегать зоны вылета. Коллектив на данный момент занимает 12 место с 11 баллами и опережает «Факел» всего на два пункта. В предстоящей встрече хозяева постараются добиться победы, чтобы еще дальше отодвинуться от опасной зоны. В прошлом туре «Оренбург» проиграл на выезде «Балтике» (0:1), а ранее переиграл на выезде «Сочи» (2:1).

«Факел» снова обосновался в конце турнирной таблицы и чтобы это поправить, клубу нужны серьезные изменения. Команда из Воронежа набрала девять очков и пока ничего критического не произошло, однако в следующих турах ей необходимо добиваться положительных результатов. Два последних матча «Факела» завершились ничьей с «Динамо» (0:0) и победой над ЦСКА в кубке (2:1 по пенальти).

Информация для ставок

«Факел» выиграл только два матча из десяти последних в основное время

«Оренбург» забивал в семи из десяти последних поединков в основное время

«Факел» проиграл три из пяти последних матчей «Оренбургу»

Четыре из шести последних встречи между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива выглядят нестабильно, поэтому определять победителя очень рискованно. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.