«Оренбург» — «Металлург». Прогноз на матч ФНЛ (17.07.2021)

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вчера, 05:57

Во 2-м туре ФНЛ «Оренбург» примет на своем поле «Металлург» из Липецка. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Оренбург» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.25. Ничейный результат котируется в 5.7, а победа «Металлурга» принесет выигрыш по коэффициенту 11.00.

Ставка на тотал больше (2.5) мячей представлена коэффициентом 1.71. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 2.06.

Форма команд

«Оренбург», недавно подписавший сенегальского нападающего, закончил прошлый розыгрыш ФНЛ на втором месте, но не получил лицензию для участия в РПЛ в нынешнем сезоне. В этом году клуб поставил цель вновь постараться выйти в элитный дивизион России. В первом туре ФНЛ «Оренбург» уверенно разгромил «Волгарь» (4:0), а до этого сыграл вничью в товарищеском матче со «Словацко» (2:2).

«Металлург» из Липецка только поднялся в ФНЛ и, вероятно, будет бороться за выживание в турнире. Команда демонстрировала убедительные результаты в прошлом сезоне, но уровень соперников был на порядок ниже. Сможет ли команда сохранить свое место в ФНЛ – покажет время. В первом туре чемпионата «Металлург» дома обыграл в непростом матче «Томь» (3:2).

Информация для ставок

«Металлург» не проигрывает семь последних матчей во всех турнирах

«Оренбург» выиграл девять последних официальных домашних матчей

Четыре последних матча «Оренбурга» из пяти закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Металлург» проиграл два из последних десяти выездных матчей во всех турнирах

Прогноз

«Оренбург» является абсолютным фаворитом поединка и дома обязан уверенно обыгрывать новичка. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.