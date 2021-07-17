«Оренбург» — «Металлург». Прогноз на матч ФНЛ (17.07.2021)

Во 2-м туре ФНЛ «Оренбург» примет на своем поле «Металлург» из Липецка. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.
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4 : 0
завершен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Оренбург» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.25. Ничейный результат котируется в 5.7, а победа «Металлурга» принесет выигрыш по коэффициенту 11.00.
Ставка на тотал больше (2.5) мячей представлена коэффициентом 1.71. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 2.06.
Форма команд
«Оренбург», недавно подписавший сенегальского нападающего, закончил прошлый розыгрыш ФНЛ на втором месте, но не получил лицензию для участия в РПЛ в нынешнем сезоне. В этом году клуб поставил цель вновь постараться выйти в элитный дивизион России. В первом туре ФНЛ «Оренбург» уверенно разгромил «Волгарь» (4:0), а до этого сыграл вничью в товарищеском матче со «Словацко» (2:2).
«Металлург» из Липецка только поднялся в ФНЛ и, вероятно, будет бороться за выживание в турнире. Команда демонстрировала убедительные результаты в прошлом сезоне, но уровень соперников был на порядок ниже. Сможет ли команда сохранить свое место в ФНЛ – покажет время. В первом туре чемпионата «Металлург» дома обыграл в непростом матче «Томь» (3:2).
Информация для ставок
- «Металлург» не проигрывает семь последних матчей во всех турнирах
- «Оренбург» выиграл девять последних официальных домашних матчей
- Четыре последних матча «Оренбурга» из пяти закончились тоталом больше 2.5 мячей
- «Металлург» проиграл два из последних десяти выездных матчей во всех турнирах
Прогноз
«Оренбург» является абсолютным фаворитом поединка и дома обязан уверенно обыгрывать новичка. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.