«Оренбург» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (20.05.2023)

1684473616

вчера, 08:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит», поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.75. Сделать выбор в пользу «Оренбурга» предлагается по 4.1, а ничейный результат котируется по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.47.

Форма команд

«Оренбург» в нынешнем сезоне показал себя как боеспособный коллектив, который может создать проблемы любому соперника. Сейчас команда занимает восьмое место в турнирной таблице и набрала 39 очков, поэтому просто доигрывает сезон без особых проблем. Матчи с «Зенитом» принципиальны для любой команды РПЛ , поэтому встреча будет интересной. В прошлом туре «Оренбург» проиграл на выезде «Уралу» (1:2), а ранее уступил и ЦСКА (1:2).

«Зениту» так и не смог никто составить должной конкуренции и питерский клуб в очередной раз досрочно стал чемпионом России. Команда Сергея Семака теперь может играть в свое удовольствие, а тренерский штаб наверняка даст игровое время игрокам со скамейки запасных. Тем не менее, матч будет напряженный, ведь резервисты больше основных хотят доказать свое мастерство и умения. В прошлом туре «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2), а ранее переиграл «Спартак» (3:2).

Информация для ставок

«Оренбург» выиграл два из пяти последних матчей в чемпионате России

Четыре последних поединка «Зенита» завершились исходом «обе забьют»

«Оренбургу» еще не удавалось отобрать очки у «Зенита» за все семь матчей

Четыре последних матча между клубами из пяти закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч не имеет серьезного турнирного значения, поэтому мы предполагаем, что он выйдет результативным. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.