«Оренбург» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (30.09.2023)

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вчера, 19:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, делаем вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит», поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.73. Сделать выбор в пользу «Оренбурга» предлагается по 4.4, а ничейный результат котируется по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Оренбург» в прошлом туре прервал свою победную серию из четырех матчей, но результаты команды в чемпионате оставляет желать лучшего. На данный момент коллектив располагается лишь на 13 месте с восемью баллами и нуждается в очках, которые должен стараться заработать в каждой встрече. Два последних поединка «Оренбурга» завершились выездным поражением от «Пари НН» в РПЛ (1:3) и победой в кубке страны с «Факелом» (2:1 по пенальти).

«Зенит» часто теряет очки и на данном этапе сезона все еще не является лидером. Питерский клуб набрал 17 баллов и занимает только третью ступеньку в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на четыре пункта. Еще одна осечка может стоит бессменному чемпиону России еще большего отставания от лидеров. В прошлом туре «Зенит» на своем поле проиграл «Локомотиву» (1:2), а ранее выиграл у «Ахмата» в кубке России (4:3 по пенальти).

Информация для ставок

«Оренбург» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков «Зенита» завершились исходом «обе забьют»

«Оренбург» проиграл семь из восьми матчей с «Зенитом»

Пять из шести последних матчей между клубами из пяти закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч очень важен для обеих команд, и мы предполагаем, что чемпион России сможет выступить успешно в этот раз. Сделать ставку на победу «Зенита» можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.