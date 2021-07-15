«Осиек» — «Шибеник». Прогноз на матч чемпионата Хорватии (16.07.2021)

«Осиек» примет «Шибеник» в рамках первого тура Премьер-лиги Хорватии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Осиек». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.30. Ничейный исход оценивают коэффициентом 5.00, а победу гостей в 11.50.
Форма команд
«Осиек», как и многие другие клубы, готовился к началу сезона играя в товарищеских поединках. Стоит признать, клуб удивил своей игрой. Команда выиграла несколько товарищеских поединков и находится в отличной форме. Если бы в товарищеских матчах существовала турнирная таблица, то «Осиек» набрал бы в ней 11 баллов. Команда трижды побеждала своих соперников, два раза сыграла вничью и проиграла только в одном поединке. Клуб находится в отличной форме.
«Шибеник», в отличие от оппонента, провалил предсезонку. Команда ужасно провела товарищеские матчи, но все может измениться в официальных встречах. «Шибеник» в виртуальной турнирной таблице таких игр набрал бы всего четыре балла. У команды практически каждая игра — это поражение. Клуб крайне редко побеждал и в прошлом сезоне в чемпионате Хорватии. Например, если взять статистику последних матчей в Премьер-лиге Хорватии, то клуб победил только в одном матче из последних четырех.
Информация для ставок
- «Осиек» не проигрывает три поединка кряду
- «Шибеник» проиграл четыре матча подряд
- «Осиек» забил 8 мячей в последних пяти играх
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к тоталу забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на то, что в этом матче только одна команда забьет в обоих таймах — 2.12.
Также букмекеры предложили сумасшедший коэффициент на победу «Спутника» в матче чемпионата Беларуси с «Динамо» Брест.