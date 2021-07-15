«Осиек» — «Шибеник». Прогноз на матч чемпионата Хорватии (16.07.2021)

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вчера, 23:42

«Осиек» примет «Шибеник» в рамках первого тура Премьер-лиги Хорватии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Осиек». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.30. Ничейный исход оценивают коэффициентом 5.00, а победу гостей в 11.50.

Форма команд

«Осиек», как и многие другие клубы, готовился к началу сезона играя в товарищеских поединках. Стоит признать, клуб удивил своей игрой. Команда выиграла несколько товарищеских поединков и находится в отличной форме. Если бы в товарищеских матчах существовала турнирная таблица, то «Осиек» набрал бы в ней 11 баллов. Команда трижды побеждала своих соперников, два раза сыграла вничью и проиграла только в одном поединке. Клуб находится в отличной форме.

«Шибеник», в отличие от оппонента, провалил предсезонку. Команда ужасно провела товарищеские матчи, но все может измениться в официальных встречах. «Шибеник» в виртуальной турнирной таблице таких игр набрал бы всего четыре балла. У команды практически каждая игра — это поражение. Клуб крайне редко побеждал и в прошлом сезоне в чемпионате Хорватии. Например, если взять статистику последних матчей в Премьер-лиге Хорватии, то клуб победил только в одном матче из последних четырех.

Информация для ставок

«Осиек» не проигрывает три поединка кряду

«Шибеник» проиграл четыре матча подряд

«Осиек» забил 8 мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к тоталу забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на то, что в этом матче только одна команда забьет в обоих таймах — 2.12.

Также букмекеры предложили сумасшедший коэффициент на победу «Спутника» в матче чемпионата Беларуси с «Динамо» Брест.