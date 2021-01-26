«Оснабрюк» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (26.01.2021)

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26 января 2021, 18:50

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 18-й тур второго по силе чемпионата Германии. «Оснабрюк» ждет в гости «Гройтер Фюрт». Встреча состоится 26 января, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гройтер Фюрт». Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно с коэффициентом 1.95. Победа «Оснабрюка» оценивается в 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.76. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.06. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Гройтер Фюрт» довольно симпатичный коллектив, который старается радовать своей игрой преданных болельщиков. Команда занимает 5-е место в таблице и оставляет надежды на борьбу за повышение в классе, тем более что у них есть все шансы для этого. Последние 2 матча команда завершила ничьими с «Фортуной» (3:3) и «Падерборном» (1:1). После 17-го тура отставание от лидера «Гамбурга» составляет 7 очков.

«Оснабрюк» можно смело называть крепким завсегдатаем середины турнирной таблицы. Однако последние результаты команды не радуют тренерский штаб и руководство. Последние три игры закончились поражениями от «Гамбурга» (5:0), «Эрцебирге Ауэ» (0:1) и «Вюрцбургер Кикерс» (2:3). Чтобы вернуться в строй, команде срочно нужно начать набирать очки.

Информация для ставок

«Оснабрюк» проиграл четыре из пяти последних матчей во второй Бундеслиге.

«Гройтер Фюрт» потерпел поражение лишь в одном матче из пяти последних.

Четыре последние встречи команд завершились с исходом ТМ 2.5.

Пять поражений из пяти – результат домашних матчей «Оснабрюка» в Бундеслиге 2.

Прогноз

«Оснабрюк» находится не в самом лучшем состоянии и без определенных изменений от руководства и тренерского штаба поправить результаты будет очень проблематично. Предлагаем поставить на победу «Гройтер Фюрт». Сделать это можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.95. Гости на данный момент выглядят намного сильнее и увереннее в себе.