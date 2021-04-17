«Хеверли» — «Ваасланд-Беверен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.04.2021)

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вчера, 14:51

34-й тур высшей лиги Бельгии подарит нам противостояние двух интересных коллективов. «Хеверли» на своем поле принимает «Ваасланд-Беверен».

Ставки букмекеров

Преимущество в этой встрече букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Ваасланд-Беверен» будет стоить 3.55, а ничью можно поставить по 4.3. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.44.

Вероятность низового матча составляет 2.45 (ТМ 2.5). Букмекеры верят в сверхголевую встречу команд. Тотал больше 2.5 мячей оценивается в 1.41.

Форма команд

«Хеверли» проводит очень неудачный отрезок в чемпионате. Команда опустилась на несколько позиций, а перед стартом 34-го тура занимает 11-е место, сыграв несколько встреч без побед. При должном везении и максимальном результате в следующих турах чемпионата Бельгии, коллектив имеет шансы побороться за первую восьмерку в турнирной таблице. Последние две игры «Хеверли» завершились поражениями от «Серкль Брюгге» (0:3) и «Генка» (2:3).

«Ваасланд-Беверен» все безнадежнее отстает от соперников и остается на последнем месте в таблице. Команда, вероятнее всего, покинет чемпионат Бельгии, хотя пытается бороться до самого конца, чем вызывает уважение среди болельщиков. В прошлом туре «Ваасланд-Беверен» проиграл «Кортрейку» (3:4), а немного ранее уступил «Сент-Трюйдену» (2:4).

Информация для ставок

• «Ваасланд-Беверен» проиграл семь матчей из десяти последних в чемпионате

• Шесть из семи матчей «Хеверли» за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Ваасланд-Беверен» не может обыграть «Хеверли» четыре официальных матча подряд

• Матч первого круга между командами закончился победой «Хеверли» (3:1)

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей форме, поэтому предсказать победителя в этой паре крайне сложно. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.07. Вероятнее всего, команды порадуют своих болельщиков результативным футболом.