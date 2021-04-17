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«Хеверли» — «Ваасланд-Беверен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.04.2021)

вчера, 14:51

34-й тур высшей лиги Бельгии подарит нам противостояние двух интересных коллективов. «Хеверли» на своем поле принимает «Ваасланд-Беверен».

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Преимущество в этой встрече букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Ваасланд-Беверен» будет стоить 3.55, а ничью можно поставить по 4.3. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.44.

Вероятность низового матча составляет 2.45 (ТМ 2.5). Букмекеры верят в сверхголевую встречу команд. Тотал больше 2.5 мячей оценивается в 1.41.

Форма команд

«Хеверли» проводит очень неудачный отрезок в чемпионате. Команда опустилась на несколько позиций, а перед стартом 34-го тура занимает 11-е место, сыграв несколько встреч без побед. При должном везении и максимальном результате в следующих турах чемпионата Бельгии, коллектив имеет шансы побороться за первую восьмерку в турнирной таблице. Последние две игры «Хеверли» завершились поражениями от «Серкль Брюгге» (0:3) и «Генка» (2:3).

«Ваасланд-Беверен» все безнадежнее отстает от соперников и остается на последнем месте в таблице. Команда, вероятнее всего, покинет чемпионат Бельгии, хотя пытается бороться до самого конца, чем вызывает уважение среди болельщиков. В прошлом туре «Ваасланд-Беверен» проиграл «Кортрейку» (3:4), а немного ранее уступил «Сент-Трюйдену» (2:4).

Информация для ставок

• «Ваасланд-Беверен» проиграл семь матчей из десяти последних в чемпионате
• Шесть из семи матчей «Хеверли» за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей
• «Ваасланд-Беверен» не может обыграть «Хеверли» четыре официальных матча подряд
• Матч первого круга между командами закончился победой «Хеверли» (3:1)

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей форме, поэтому предсказать победителя в этой паре крайне сложно. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.07. Вероятнее всего, команды порадуют своих болельщиков результативным футболом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.41 2.32 1.63
1XBET 4.80 1.16 2.74 1.43 2.22 1.69
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 17:47
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)
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