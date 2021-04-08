«Падерборн» — «Бохум». Прогноз на матч второй Бундеслиги (10.04.2021)

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вчера, 13:29

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 28-й тур второго по силе чемпионата Германии. «Падерборн» ждет в гости лидера чемпионата «Бохум». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бохум». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Падерборна» оценивается в 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 2.06. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.6.

Форма команд

«Бохум» является лидером второй Бундеслиги, он серьезно претендует на повышение в классе. У клуба есть для этого все предпосылки: инфраструктура, качественный состав, приемлемые результаты в чемпионате. В двух последних матчах «Бохум» обыграл «Хольштайн Киль» (2:1) и крупно выиграл у «Фортуны» (3:0).

«Падерборн» идет на 11-м месте и не претендует на повышение в классе. В то же время и от зоны вылета коллектив находится далеко, поэтому доигрывает сезон без серьезных турнирных задач. В прошлой игре «Падерборн» проиграл «Нюрнбергу» (1:2), а туром ранее сыграл вничью с «Карлсруэ» (2:2).

Информация для ставок

«Бохум» выиграл шесть из последних восьми матчей

«Падерборн» смог одержать победы только в двух из последних десяти матчей

Четыре последние встречи команд из пяти завершились с исходом ТБ 2,5

2,5 «Падерборн» выиграл три из пяти последних встреч против «Бохума»

Прогноз

«Бохум» смог вырваться в лидеры из плотной группы команд, идущих вверху турнирной таблицы. Команда захочет закрепить свой успех в матче с середняком чемпионата. Сделать ставку на победу «Бохума» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.5.

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