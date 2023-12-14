«Панатинаикос» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:24

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставку на победу которых принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Рискнуть на победу израильского клуба можно за 5.4, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Панатинаикос» не продемонстрировал ожидаемого уровня игры и набрал всего четыре балла, не имея шансов пройти в плей-офф. Тем не менее, греческий коллектив имеет возможность продолжить выступления в Лиге Конференций, а для этого необходимо не проиграть на своем поле заключительный тур израильскому сопернику. Два последних матча «Панатинаикоса» завершились разгромом ОФИ (4:0) и поражением от «Вильярреала» (2:3) в Лиге Европы.

«Маккаби» Хайфа смог набрать всего два балла, но сохраняет шансы на Лигу Конференций. Сделать это будет очень непросто, ведь нужно обыгрывать соперника на его стадионе, что в нынешней ситуации выглядит маловероятно. Тем не мене, матч не лишен интриги и все пришедшие зрители скучать не будут. В прошлом туре чемпионата «Маккаби» Хайфа поделил очки с «Бейтаром» (1:1), а ранее разошелся миром с «Вильярреалом» (0:0).

Информация для ставок

Греческий клуб выиграл пять поединков из десяти последних во всех турнирах

«Маккаби» Хайфа забивал в шести из десяти последних выездных встреч

Шесть последних домашних матчей «Панатинаикоса» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Панатинаикос» не будет большими силами идти вперед, ведь команду устроит ничья. Предлагаем поверить в результативность команд и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.