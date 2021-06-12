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Парагвай — Боливия. ‎Прогноз на матч групповой стадии Кубка Америки (15.06.2021)

вчера, 15:51

Сборные Парагвая и Боливии встретятся в первом туре группового этапа Копа Америка.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.076.92
Лига Ставок 1.41 4.60 8.80
Фонбет 1.40 4.70 8.00
Мелбет 1.45 4.40 7.70
1XBET 1.45 4.40 7.70

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — сборная Парагвая. На победу сборной можно поставить по коэффициенту 1.52. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.00, а на победу Боливии по 7.00.

Форма команд

Сборная Парагвая выглядит не лучшим образом в последних матчах. Команда вместе с другими сборными из Южной Америки пытается попасть на чемпионат мира в Катаре, но получается у Парагвая не очень хорошо. Парагвай не так давно играл с Боливией, этот поединок завершился ничейным исходом, команды забили друг другу по два гола. Сложно сказать, чего ожидать от этой команды прямо сейчас, у Парагвая всегда получается удивлять не только нейтральных, но и своих болельщиков.

Боливия на фоне Парагвая выглядит гораздо хуже. Форма этой команды оставляет желать лучшего. У Боливии за последние несколько игр было много поражений, команда теряет очки практически в каждом поединке, только в редких случаях может выиграть у более сильного соперника. В матче против Парагвая в рамках отбора на ЧМ Боливия не смогла показать свой класс, вместо этого команда пропустила два мяча и упустила победу. Боливии будет сложно играть даже против нестабильного Парагвая.

Информация для ставок

● Боливия выиграла один матч из последних пяти
● Сборная Парагвая не может победить вот уже четыре матча кряду
● Боливия пропустила восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на исход с учетом форы Боливии (+1) по коэффициенту 1.80

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.39 на победу БАТЭ в матче чемпионата Беларуси против «Нёмана».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.70 1.69 2.24
Лига Ставок 2.44 1.54 1.76 2.03 1.40 2.90
Мелбет 1.82 2.09
1XBET 1.82 2.09
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 17:09
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Парагвай
shlomo
shlomo
вчера в 15:54
Возможен ничейный результат
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