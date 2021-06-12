Парагвай — Боливия. ‎Прогноз на матч групповой стадии Кубка Америки (15.06.2021)

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вчера, 15:51

Сборные Парагвая и Боливии встретятся в первом туре группового этапа Копа Америка.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — сборная Парагвая. На победу сборной можно поставить по коэффициенту 1.52. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.00, а на победу Боливии по 7.00.

Форма команд

Сборная Парагвая выглядит не лучшим образом в последних матчах. Команда вместе с другими сборными из Южной Америки пытается попасть на чемпионат мира в Катаре, но получается у Парагвая не очень хорошо. Парагвай не так давно играл с Боливией, этот поединок завершился ничейным исходом, команды забили друг другу по два гола. Сложно сказать, чего ожидать от этой команды прямо сейчас, у Парагвая всегда получается удивлять не только нейтральных, но и своих болельщиков.

Боливия на фоне Парагвая выглядит гораздо хуже. Форма этой команды оставляет желать лучшего. У Боливии за последние несколько игр было много поражений, команда теряет очки практически в каждом поединке, только в редких случаях может выиграть у более сильного соперника. В матче против Парагвая в рамках отбора на ЧМ Боливия не смогла показать свой класс, вместо этого команда пропустила два мяча и упустила победу. Боливии будет сложно играть даже против нестабильного Парагвая.

Информация для ставок

● Боливия выиграла один матч из последних пяти

● Сборная Парагвая не может победить вот уже четыре матча кряду

● Боливия пропустила восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на исход с учетом форы Боливии (+1) по коэффициенту 1.80