«Пари НН» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч Кубка России (25.07.2023)

1690270812

сегодня, 10:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Пари НН» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Пари НН» не смог на протяжении всего матча конкурировать с «Зенитом» в первом туре и не набрал очков. Тем не менее, коллектив надеется побороться за выход из группы в кубке России и постарается создать проблемы московскому «Динамо», которое после выходных также находится не в лучшем настроении. Любые набранные очки для хозяев станут хорошим результатом. В прошлой игре «Пари НН» проиграл «Зениту» (0:2), а ранее уступил в товарищеском матче тому же «Динамо» (3:4).

«Динамо» Москва немного разочаровало болельщиков поражением в стартовой игре РПЛ , но в целом команда выглядела неплохо. Теперь у столичной команды есть шансы хорошо начать групповой этап кубка России, а для этого надо сломить сопротивление нижегородской команды. Два последних матча «Динамо» Москва завершились домашним поражением от «Краснодара» (1:3) и победой над «Пари НН» (4:3) в товарищеской встрече.

Информация для ставок

Семь последних матчей «Пари НН» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Динамо» Москва выиграло пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» проиграл четыре из пяти последних встреч «Зениту»

Прогноз

«Динамо» Москва, несмотря на выездной поединок постарается сыграть первым номером и добиться важной победе в первом туре кубка России. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.