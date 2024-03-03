«Пари НН» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России. (03.03.2024)

1709442948

сегодня, 08:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Пари НН». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Факела» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.5. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Пари НН» находится ближе к нижней части турнирной таблицы и в оставшейся части сезона клубу нужно будет не допустить падения в зону вылета. На данный момент команда из Нижнего Новгорода занимает девятое место с 24 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов, при этом имея игру в запасе. Два последних товарищеских матча «Пари НН» завершились победой над «Ростовом» (1:0) и ничьей с «Уралом« (2:2).

Клуб из Воронежа находится немного ниже своего оппонента и набрал в нынешнем сезоне только 21 пункт. Любое поражение в каждом следующем туре может отправить „Факел“ в зону вылета, поэтому болельщики не могут быть спокойны за свою команду. В поединке с прямым конкурентом на выживание гостям важно хотя бы не проиграть. В последней товарищеской встрече „Факел“ сыграл вничью с „Сочи“ (0:0), а ранее с тем же счетом завершил поединок с „Динамо“ из Махачкалы (0:0).

Информация для ставок

„Факел“ уступил в шести из десяти последних выездных матчах

„Пари НН“ проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды мало забивают в ворота друг друга, и мы предполагаем, что их очередная встреча не станет исключением. Сделать выбор в пользу тотала меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.