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«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (19.09.2023)

вчера, 17:55
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.77. Ничейный результат котируется по 4, а победа «Боруссии» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.774.464.20
Лига Ставок 1.83 4.30 4.20
Pari 1.77 4.50 4.20

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.3. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 1.53.

Форма команд

«ПСЖ» продолжает крайне нестабильно выглядеть в чемпионате Франции, к чему болельщики начинают привыкать. Лига Чемпионов уже давние годы является главной целью «ПСЖ», поэтому от них стоит ожидать агрессивной игры со всеми соперниками в столь сложной группе. На данный момент парижане занимают лишь пятое место с восемью очками. Два последних поединка «ПСЖ» завершились поражением от «Ниццы» (2:3) и выездным разгромом «Лиона» (4:1).

«Боруссия» Д начала новый путь за чемпионством в Бундеслиге и постарается пошуметь в Лиге Чемпионов, хотя выйти из группы будет непросто любому клубу в этом квартете. В чемпионате «шмели» занимают седьмое место с восемью пунктами, но постараются настроиться на другой турнир и дать бой чемпиону Франции. В прошлом туре «Боруссия» Д обыграла на выезде «Фрайбург» (4:2), а ранее упустила победу с «Хайденхаймом» (2:2).

Информация для ставок

  • ПСЖ выиграл лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Боруссия» Д не проигрывает уже 20 матчей подряд во всех турнирах
  • Три из четырех поединков между клубами за последнее время завершились ничейными результатами

Прогноз

ПСЖ будет играть на своем поле, но команде не хватает уверенности в своих силах. Вполне вероятно, что хозяева не смогут додавить такого соперника как «Боруссия» Д. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.56 1.22 3.10 1.40 2.53 1.58
Лига Ставок 2.58 1.51
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:12
По сути, даже одна из задействованных здесь могучих в нападении команд способна разродиться голевым хет-триком. Так как в составе Пари Сен Жермена сейчас наконец-то вновь засверкал капризный, но супер талантливый форвард Килиан Мбаппе. В частности, отметившийся намедни дублем в воротах Ниццы и т.п. Ну а Боруссия всегда была сильна именно командными атакующими действиями. Так что подобный симбиоз наступательных качеств наверняка тут откроет правильную дорожку к успеху моему прогнозу за весьма приятный коэффициент.
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