«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (19.09.2023)

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вчера, 17:55

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу « ПСЖ » линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.77. Ничейный результат котируется по 4, а победа «Боруссии» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.3. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 1.53.

Форма команд

« ПСЖ » продолжает крайне нестабильно выглядеть в чемпионате Франции, к чему болельщики начинают привыкать. Лига Чемпионов уже давние годы является главной целью « ПСЖ », поэтому от них стоит ожидать агрессивной игры со всеми соперниками в столь сложной группе. На данный момент парижане занимают лишь пятое место с восемью очками. Два последних поединка « ПСЖ » завершились поражением от «Ниццы» (2:3) и выездным разгромом «Лиона» (4:1).

«Боруссия» Д начала новый путь за чемпионством в Бундеслиге и постарается пошуметь в Лиге Чемпионов, хотя выйти из группы будет непросто любому клубу в этом квартете. В чемпионате «шмели» занимают седьмое место с восемью пунктами, но постараются настроиться на другой турнир и дать бой чемпиону Франции. В прошлом туре «Боруссия» Д обыграла на выезде «Фрайбург» (4:2), а ранее упустила победу с «Хайденхаймом» (2:2).

Информация для ставок

ПСЖ выиграл лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

выиграл лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах «Боруссия» Д не проигрывает уже 20 матчей подряд во всех турнирах

Три из четырех поединков между клубами за последнее время завершились ничейными результатами

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