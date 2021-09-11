ПСЖ – «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (11.09.2021)

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сегодня, 17:02

В пятом туре чемпионата Франции ПСЖ на домашней арене сыграет против «Клермона». Мы приготовили прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 11 сентября 2021 года.

Ставки букмекеров

ПСЖ вполне ожидаемо считается очевидным фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.28, ничья идёт по коэффициенту 6.50, а победа «Клермона» — по коэффициенту 11.00. Аналитики сервиса также убеждены, что предстоящий матч в Париже получится результативным. Заключить пари на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.41, ТМ(2,5) – 2.80.

Форма команд

ПСЖ пока идет без потерь в новом сезоне чемпионата Франции. Парижане одержали четыре победы с общим счетом 12:5, поочередно победив таких соперников: «Труа» (2:1), «Страсбур» (4:2), «Брест» (4:2) и «Реймс» (2:0). Благодаря этим результатам дружина Маурисио Почеттино единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, а звездный новичок команды Лионель Месси пока сыграл только в последнем матче лиги, не сумев отметиться результативными действиями.

«Клермон» очень достойно начал выступления в Лиге 1 после повышения в классе. Команда оформила победы в стартовых турах, обыграв «Бордо» (2:0) и «Труа» (2:0), а затем разделила очки во встречах с «Лионом» (3:3) и «Мецем» (2:2).

Информация для ставок

ПСЖ побеждал в 6 прошлых матчах Лиги 1

побеждал в 6 прошлых матчах Лиги 1 «Клермон» забивал минимум 2 гола в 4 последних поединках чемпионата

ПСЖ забивал минимум 2 гола в 6 предыдущих играх французской лиги

забивал минимум 2 гола в 6 предыдущих играх французской лиги В 3 из 4 предыдущих матчей ПСЖ в Лиге 1 прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз