ПСЖ – «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (11.09.2021)

В пятом туре чемпионата Франции ПСЖ на домашней арене сыграет против «Клермона». Мы приготовили прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 11 сентября 2021 года.
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2 : 0
51’
сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
ПСЖ вполне ожидаемо считается очевидным фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.28, ничья идёт по коэффициенту 6.50, а победа «Клермона» — по коэффициенту 11.00. Аналитики сервиса также убеждены, что предстоящий матч в Париже получится результативным. Заключить пари на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.41, ТМ(2,5) – 2.80.
Форма команд
ПСЖ пока идет без потерь в новом сезоне чемпионата Франции. Парижане одержали четыре победы с общим счетом 12:5, поочередно победив таких соперников: «Труа» (2:1), «Страсбур» (4:2), «Брест» (4:2) и «Реймс» (2:0). Благодаря этим результатам дружина Маурисио Почеттино единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, а звездный новичок команды Лионель Месси пока сыграл только в последнем матче лиги, не сумев отметиться результативными действиями.
«Клермон» очень достойно начал выступления в Лиге 1 после повышения в классе. Команда оформила победы в стартовых турах, обыграв «Бордо» (2:0) и «Труа» (2:0), а затем разделила очки во встречах с «Лионом» (3:3) и «Мецем» (2:2).
Информация для ставок
- ПСЖ побеждал в 6 прошлых матчах Лиги 1
- «Клермон» забивал минимум 2 гола в 4 последних поединках чемпионата
- ПСЖ забивал минимум 2 гола в 6 предыдущих играх французской лиги
- В 3 из 4 предыдущих матчей ПСЖ в Лиге 1 прошла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
На этот матч рекомендуем рассмотреть комбинированную ставку – победа ПСЖ и ТБ(2,5) голов. В букмекерской конторе Фонбет такое пари можно заключить по коэффициенту 1.62. Парижане в отличной форме, но и «Клермон», который стабильно забивает, может отметиться результативным ударом.