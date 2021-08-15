«Парма» – «Лечче». Прогноз на матч Кубка Италии (15.08.2021)

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сегодня, 01:18

Стартует розыгрыш Кубка Италии, в рамках 1/32 финала в гости к «Парме» пожалует «Лечче». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.1 на победу хозяев, победу гостей же можно взять по коэффициенту 3.45, поставить на ничейный результат можно за 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Парма» ужасно завершила прошлый сезон серией из восьми поражений. Продолжились негативные результаты команды и в межсезонье, где было сыграно несколько товарищеских матчей, в которых коллектив смог победить лишь в игре с «Тренто» (4:2). Команда желает прервать негативную серию и порадовать болельщиков долгожданной победой.

«Лечче» в межсезонье был активным на трансферном рынке, команду пополнил ряд новых игроков, которых тренер задействовал в двух товарищеских матчах. Сначала удалось обыграть «Виченцу» (1:0), а затем встретились с голландским «Херенвеном» и расписали ничью (1:1).

Информация для ставок

«Парма» выиграла всего один раз в последних 15 матчах

Крайние четыре поединка «Лечче» завершились результатом ТМ 2.5

Три последние очные встречи закончились победой «Пармы»

Прогноз

Мы увидим игру команд примерно одного уровня. Оба коллектива по итогам прошлого сезона вылетели в Серию В, но отдохнув и проведя неплохую трансферную кампанию готовы бороться за выход в следующий раунд Кубка Италии. Трудно сказать, кто в итоге окажется победителем, поэтому предлагаем поставить на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.5.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Бордо» в матче с «Марселем».