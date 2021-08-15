«Парма» – «Лечче». Прогноз на матч Кубка Италии (15.08.2021)

Стартует розыгрыш Кубка Италии, в рамках 1/32 финала в гости к «Парме» пожалует «Лечче». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.1 на победу хозяев, победу гостей же можно взять по коэффициенту 3.45, поставить на ничейный результат можно за 3.5.
Также в линии букмекеры предлагают 2 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Парма» ужасно завершила прошлый сезон серией из восьми поражений. Продолжились негативные результаты команды и в межсезонье, где было сыграно несколько товарищеских матчей, в которых коллектив смог победить лишь в игре с «Тренто» (4:2). Команда желает прервать негативную серию и порадовать болельщиков долгожданной победой.
«Лечче» в межсезонье был активным на трансферном рынке, команду пополнил ряд новых игроков, которых тренер задействовал в двух товарищеских матчах. Сначала удалось обыграть «Виченцу» (1:0), а затем встретились с голландским «Херенвеном» и расписали ничью (1:1).
Информация для ставок
- «Парма» выиграла всего один раз в последних 15 матчах
- Крайние четыре поединка «Лечче» завершились результатом ТМ 2.5
- Три последние очные встречи закончились победой «Пармы»
Прогноз
Мы увидим игру команд примерно одного уровня. Оба коллектива по итогам прошлого сезона вылетели в Серию В, но отдохнув и проведя неплохую трансферную кампанию готовы бороться за выход в следующий раунд Кубка Италии. Трудно сказать, кто в итоге окажется победителем, поэтому предлагаем поставить на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.5.
Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Бордо» в матче с «Марселем».