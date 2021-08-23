«Пасуш де Феррейра» — «Эшторил»: прогноз на матч чемпионата Португалии (23.08.2021)

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вчера, 16:01

В 3-м туре чемпионата Португалии «Пасуш де Феррейра» сыграет с «Эшторилом». Предлагаем прогноз и ставки букмекеров на поединок, который состоится 23 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в предстоящей встрече аналитики букмекерской конторы Мелбет считают домашнюю команду. Ставки на победу «Пасуш де Феррейры» принимаются по коэффициенту 2.30, ничья идет за 3.20, а победу «Эшторила» можно сыграть по котировке 3.34.

Эксперты сервиса также убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.59, ТБ (2,5) – 2.50.

Форма команд

По итогам двух стартовых туров чемпионата Португалии футболистам «Пасуш де Феррейры» удалось набрать три очка. В первой игре лиги команда победила дома «Фамаликан» (2:0), а затем крупно уступил на выезде «Боавишта».

«Пасуш де Феррейра» также успешно выступает в квалификации Лиги конференций УЕФА . В домашней встрече финальной стадии против «Тоттенхэма» португальский клуб добился минимальной победы (1:0), а на предыдущем этапе отбора он без проблем пошел «Ларн» — 4:0 и 0:1.

«Эшторил», вернувшись в элитный дивизион португальского футбола, пока показывает достойные результаты. Команда начала чемпионат с гостевой победы над «Арокой» (2:0), а затем разделила очки в домашней встрече против «Гимарайнша» (0:0).

Информация для ставок

«Пасуш де Феррейра» побеждал и не пропускал голы в 3 последних матчах на своем поле

В 5 предыдущих очных встречах соперников выигрывала ставка на ТМ(2,5)

В 5 последних играх с участием «Пасуш де Феррейры» забивала только одна команда

Прогноз

«Пасуш де Феррейра» идет на плотном графике. Помимо этого, команда ставит перед собой задачу пройти «Тоттенхэм» в квалификации Лиги конференций. Что касается «Эшторила», то этот клуб добивается положительных результатов за счет прагматичного футбола. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.59 в БК Мелбет.

Ранее вратарь «Пасуш де Феррейра» пошёл на хитрость, чтобы обмануть арбитра матча.