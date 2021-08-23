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«Пасуш де Феррейра» — «Эшторил»: прогноз на матч чемпионата Португалии (23.08.2021)

вчера, 16:01

В 3-м туре чемпионата Португалии «Пасуш де Феррейра» сыграет с «Эшторилом». Предлагаем прогноз и ставки букмекеров на поединок, который состоится 23 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.373.183.42
Мелбет 2.16 3.47 3.59

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в предстоящей встрече аналитики букмекерской конторы Мелбет считают домашнюю команду. Ставки на победу «Пасуш де Феррейры» принимаются по коэффициенту 2.30, ничья идет за 3.20, а победу «Эшторила» можно сыграть по котировке 3.34.

Эксперты сервиса также убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.59, ТБ(2,5) – 2.50.

Форма команд

По итогам двух стартовых туров чемпионата Португалии футболистам «Пасуш де Феррейры» удалось набрать три очка. В первой игре лиги команда победила дома «Фамаликан» (2:0), а затем крупно уступил на выезде «Боавишта».

«Пасуш де Феррейра» также успешно выступает в квалификации Лиги конференций УЕФА. В домашней встрече финальной стадии против «Тоттенхэма» португальский клуб добился минимальной победы (1:0), а на предыдущем этапе отбора он без проблем пошел «Ларн» — 4:0 и 0:1.

«Эшторил», вернувшись в элитный дивизион португальского футбола, пока показывает достойные результаты. Команда начала чемпионат с гостевой победы над «Арокой» (2:0), а затем разделила очки в домашней встрече против «Гимарайнша» (0:0).

Информация для ставок

  • «Пасуш де Феррейра» побеждал и не пропускал голы в 3 последних матчах на своем поле
  • В 5 предыдущих очных встречах соперников выигрывала ставка на ТМ(2,5)
  • В 5 последних играх с участием «Пасуш де Феррейры» забивала только одна команда

Прогноз

«Пасуш де Феррейра» идет на плотном графике. Помимо этого, команда ставит перед собой задачу пройти «Тоттенхэм» в квалификации Лиги конференций. Что касается «Эшторила», то этот клуб добивается положительных результатов за счет прагматичного футбола. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.59 в БК Мелбет.

Ранее вратарь «Пасуш де Феррейра» пошёл на хитрость, чтобы обмануть арбитра матча.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.85 1.57 2.51
Мелбет 1.56 2.49
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shlomo
shlomo
вчера в 20:46
Хозяева не проиграют...
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