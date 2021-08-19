«Пасуш де Феррейра» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (19.08.2021)

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вчера, 11:09

В рамках плей-офф раунда Лиги конференций «Тоттенхэм» приедет в гости к «Пасуш де Феррейра».

Ставки букмекеров

Явным фаворитом поединка букмекеры выделяют «Тоттенхэм». Взять его победу можно по коэффициенту 1.5 в БК Мелбет. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 5.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.74. За тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают 2.15. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.86.

Форма команд

Португальский коллектив без проблем преодолел третий квалификационный раунд и вышел в плей-офф, где теперь их ожидает очень непростой соперник из топового чемпионата. На пути команды стоял «Ларн» из Северной Ирландии, который удалось обыграть по сумме двух матчей со счетом (4:1).

Английский клуб, который в этом матче может остаться без лидера атак, стартует сразу с заключительного раунда квалификации и ставит перед собой задачу по выходу в групповой этап турнира. Команда уже успела сыграть в национальном чемпионате, где на своем поле неожиданно переиграла чемпиона прошлого сезона «Манчестер Сити» (1:0).

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Тоттенхэма» насчитывает семь матчей

• Последние четыре игры с участием португальского клуба завершились результатом «обе забьют — нет»

• «Тоттенхэм» забивает минимум один гол в 11 играх подряд

Прогноз

Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.9.